Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega: jedna z partii kiełbasy śląskiej, dostępnej na rynku, zarażona jest bakterią Listeria monocytogenes, groźną dla zdrowia. Bakteria ta powoduje chorobę zakaźną – listeriozę, a nawet 30 proc. zatruć tą bakterią kończy się groźnymi powikłaniami zdrowotnymi!

Co to jest listerioza?

Objawy

Partia produkcyjna, w której wykryto bakterię to 04128, weterynaryjny numer identyfikacyjny to 14190303. Termin przydatności do spożycia: 15.07.2018.„Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego. poinformowały konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu” – podaje GIS w komunikacie.Z kolei producent kiełbasy napisał w oświadczeniu:”.Firma prosi klientów, którzy kupili kiełbasę śląską z zarażonej partii, o jej zwrot lub kontakt z firmą pod specjalnym numerem telefonu.- czytamy.GIS z kolei przestrzega, by nie jeść kiełbasy o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo. Produkt należy oddać do placówki, w której go kupiliśmy.Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Jej czynnikiem etiologicznym jest Listeria monocytogenes. Bakterie Listeria wydalane są z kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, a ogniska zatruć pokarmowych przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka.U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia.U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.