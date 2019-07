W Sobieszewie w weekend topiła się trójka dzieci i ich dziadek. Dramatyczna akcja na plaży

Pan Rafał od razu kazał żonie wezwać ratowników, a sam bez chwili wahania wbiegł do wody i ruszył im z pomocą. Gdy zbliżył się do dzieci, rzucił im dmuchane koło, które dzieci i ich dziadek chwyciły. Ratownik WOPR przejął całą czwórkę.

Aspirant Rafał Dąbrowski, na co dzień dzielnicowy z Sopotu, wypoczywał z rodziną na Wyspie Sobieszewskiej. To był ich ostatni dzień urlopu i na pewno nigdy go nie zapomną.

Jednak nie był to koniec tej dramatycznej akcji. Okazało się, że inny mężczyzna, który także wbiegł do wody, by uratować dzieci, sam zaczął tej pomocy potrzebować. Dzięki panu Rafałowi, ratownikom WOPR i emerytowanemu policjantowi z Bydgoszczy, który także ruszył na ratunek, całą piątkę wyciągnięto na brzeg.

Gdy Rafał Dąbrowski wyszedł z wody, zadzwonił na numer alarmowy 112, by wezwać kolejne służby ratunkowe. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia i patrol policyjny. Do czasu ich przyjazdu policjanci i ratownicy WOPR otoczyli opieką całą piątkę.