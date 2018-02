(© Fot. Karolina Misztal)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Lechia Gdańsk rozegra ostatni mecz sparingowy przed rozpoczynającą się za tydzień rundą wiosenną w Lotto Ekstraklasie.

Lechia w ostatniej grze kontrolnej zmierzy się z liderem I ligi, Chojniczanką. Trenerem rywali jest były piłkarz i członek sztabu szkoleniowego biało-zielonych, Krzysztof Brede. Dla zespołu prowadzonego przez trenera Adama Owena to będzie dobry sprawdzian z jednym z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy.



Mecz Lechii z Chojniczanką zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku, w sobotę o godzinie 15. Wstęp na mecz jest bezpłatny. Dla kibiców udostępnionych zostanie 900 miejsc na Trybunie Krytej w sektorach S2 i C2 oraz w części sektora Z2. Wejście na stadion odbędzie się ciągiem komunikacyjnym od strony cerkwi. Bramy stadionu otwarte zostaną dla kibiców o godz. 14.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.