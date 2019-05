W wakacje mali gdańszczanie nie będą narzekać na nudę

Wakacyjną ofertę Gdańska przedstawiono na konferencji zorganizowanej w Pałacu Młodzieży. Zgodnie z tradycją miasto zadbało o zróżnicowaną ofertę wakacyjnych zajęć dla najmłodszych mieszkańców. Będzie ekologicznie, kulinarnie i prozdrowotnie. Znajdzie się też oferta dla młodych sportowców, umysłów ścisłych i artystycznych dusz.

Więcej placówek, zajęć i nauczycieli

- W tym roku będzie więcej godzin zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i więcej nauczycieli, którzy zaopiekują się młodzieżą podczas wakacji – zapowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Co istotne, oferta wakacyjna równomiernie pokrywa całe miasto, dlatego dostęp do niej będzie łatwiejszy we wszystkich dzielnicach. W każdej dzielnicy można znaleźć ofertę miasta dla dzieci i młodzieży.

Czytaj także: Kolonie kilkulatka, czyli wakacyjna przygoda dziecka i stres rodziców

Jak poinformował Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska zajmujący się edukacją - na letnie zajęcia magistrat wyda 1,2 mln zł, zaś 300 tys. zł dorzucą organizacje pozarządowe.

- Zapisy na zajęcia startują już 10 czerwca - dodał. - Co ważne, nie będzie kolejek, bo wniosek składamy bezpośrednio w wybranej placówce.

Tegoroczne zajęcia będą odbywać się w 52 placówkach oświatowych. Z roku na rok ich liczba rośnie - w poprzednie wakacji było ich 43, a dwa lata temu 32.

Dla dzieci przygotowano ponad 6 tys. miejsc. Pieczę sprawować nad nimi będzie aż 567 nauczycieli.