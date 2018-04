Po wielu miesiącach sportowej rywalizacji nadszedł czas na Finał Ogólnopolski XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, w których mistrzowie województw zagrają o prawo gry w Wielkim Finale na PGE Narodowym. Drugiego maja, tuż przed finałem Pucharu Polski, poznamy najlepsze dziewczęta i chłopców w kategoriach U-10 i U-12. Zwycięzcy poza trofeum, otrzymają szansę spotkania się z kadrą Adama Nawałki i obejrzą mecz Polski z Litwą tuż przed wylotem reprezentacji na mistrzostwa świata w Rosji. Mecze Wielkiego Finału na PGE Narodowym transmitowane będą na żywo na na otwartym kanale Telewizji Polsat i w stacji Polsat Sport oraz na antenie Weszło.FM.

Finał Ogólnopolski to decydujący etap Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, który rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, gdy do gry o marzenia przystąpiły drużyny dziewcząt i chłopców z 97 procent powiatów w Polsce. Kolejne rozgrywane mecze i strzelane gole pozwalały najlepszym pokonać drogę z podwórka do Finału Ogólnopolskiego największego turnieju dla dzieci w Europie. Śledząc rozgrywki, byliśmy świadkami wielu wzruszeń i emocji, których nie zabraknie także w Warszawie, na boiskach Legii i Agrykoli oraz na murawie PGE Narodowego.Podczas Piłkarskiej Majówki kolejni młodzi piłkarze postawią pierwszy, znaczący krok w kierunku gry w biało-czerwonej koszulce. W rywalizacj o Wielki Finał na PGE Narodowym pozostały już tylko 64 najlepsze drużyny z całego kraju. Piłkarskie święto młodych zawodników rozpocznie się w niedzielę 29 kwietnia uroczystą Paradą Finalistów i losowaniem finałowych grup przed stadionem PGE Narodowym. W ceremonii wezmą udział m.in. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki oraz przedstawiciele głównego i brązowego sponsora Turnieju – firm Tymbark i Electrolux.– Nadchodzi wydarzenie, na które sam z utęsknieniem czekam cały rok. Uwielbiam z bliska obserwować entuzjazm, zaangażowanie i emocje na twarzach tych małych piłkarzy i piłkarek – największych talentów z każdego regionu naszego kraju, którzy sportowo, w duchu fair play, rywalizują o grę na stadionie PGE Narodowym i o końcowe zwycięstwo. Czuję, że to właśnie w nich drzemie przyszłość reprezentacji Polski. Najfajniejsza jest jednak ta szczera radość, jaką czerpią z kopania piłki – bo tutaj każdy pamięta, że w futbolu chodzi przede wszystkim o świetną zabawę. Trzymam mocno kciuki za wszystkich uczestników! – mówi z entuzjazmem– W grze pozostali już tylko najlepsi z najlepszych. Gratuluję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz trenerom i rodzicom. Być w elitarnym gronie 16 drużyn w Polsce w swojej kategorii wiekowej to już ogromne osiągnięcie. Życzę by udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” był dla wielu z Was początkiem niezapomnianej piłkarskiej przygody, której finałem będzie gra w reprezentacji Polski, a przede wszystkim by sport na co dzień stale Wam towarzyszył. Powodzenia i dobrej zabawy podczas Wielkiego Finału – powiedziałRywalizacja nabierze rumieńców 30 kwietnia i 1 maja, gdy na boiskach Legii i Agrykoli mistrzowie województw będą rywalizować o awans do Wielkiego Finału, który odbędzie się na PGE Narodowym 2 maja, tuż przed finałem Pucharu Polski. Wstęp na rozgrywki w oba dni finałów jest darmowy dla każdego, kto chce zobaczyć w akcji największe polskie talenty. 2 maja, tuż przed finałem Pucharu Polski, na PGE Narodowym odbędą się cztery mecze Wielkiego Finału, które wyłonią zwycięzców.Wielkie Otwarcie Turnieju przy PGE Narodowym (wstęp wolny, od Ronda Waszyngtona)Faza grupowa Finału Ogólnopolskiego na boiskach Legii i Agrykoli (wstęp wolny)Faza pucharowa Finału Ogólnopolskiego na boiskach Legii i Agrykoli (wstęp wolny)Wielki Finał Turnieju na PGE Narodowym (wstęp za okazaniem biletu na Finał Pucharu Polski)Wszystkie cztery mecze finałowe XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” będzie można śledzić na żywo w telewizji, naoraz na antenie nadającego online, które przeprowadzi również relacje z pozostałych 2 dni rozgrywek. Transmisja ze Stadionu PGE Narodowego rozpocznie się od godziny 10:00 i kolejno zostaną rozegrane finały: U-10 dziewcząt, U-10 chłopców, U-12 dziewcząt i U-12 chłopców, a następnie odbędzie się ceremonia dekoracji zwycięzców. Mecze finałowe skomentują m.in. Mateusz Borek, jeden z najlepszych komentatorów sportowych w Polsce, i znany z kanału Łączy Nas Piłka Łukasz Wiśniowski.Celem rozgrywek jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej u najmłodszych oraz wyłanianie piłkarskich talentów. Do dotychczasowych edycji Turnieju łącznie zgłoszonych zostało blisko 2 miliony dzieci. Turniej był początkiem piłkarskich karier dla ponad 50 reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych. W tym gronie znajdują się ambasador Turnieju i napastnik włoskiego SSC Napoli – Arkadiusz Milik – a także inni reprezentanci Polski: Piotr Zieliński, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Damian Kądzior, Marcin Kamiński czy najdroższa polska piłkarka w historii – Paulina Dudek.Honorowy patronat nad XVIII edycją rozgrywek sprawuje Prezydent RP – Andrzej Duda. Patronat nad Turniejem objęły również Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz http://www.laczynaspilka.pl