W najbliższy weekend, 28-29 kwietnia, w Gdańsku i Sopocie czeka nas kilka rowerowych imprez. W sobotę w Jelitkowie, a w niedzielę przy Pętli Reja w Sopocie będzie można sprawdzić w akcji ponad 50 rowerów, nawet tych najdroższych i najbardziej zaawansowanych. Zapisy internetowe chętnych już trwają.

- Zakup roweru, mającego posłużyć właścicielowi na długie lata, to poważna decyzja. Dzięki naszemu przedsięwzięciu każdy kto planuje przesiąść się na nowe dwa kółka może sprawdzić, który segment i jaki model najbardziej mu odpowiada – wyjaśnia Paweł Buczko z firmy KROSS.

W najbliższy weekend, 28-29 kwietnia, w Gdańsku i Sopocie będzie można pojeździć na różnych modelach, nawet w cenie 24 tys. zł (na takim ściga się Maja Włoszczowska dwukrotna wicemistrzyni olimpijska). Do przetestowania będzie też ultralekka szosówka i najnowsze wersje górskie, także elektryczne.* KROSS Road Ride odbędzie się w sobotę (28 kwietnia) w Gdańsku - Jelitkowie przy Restauracji Parkowej w Parku Jelitkowskim przy ul. Pomorskiej 57 i stanowi okazję, by przekonać się do rowerów szosowych i triathlonowych. Łącznie do dyspozycji zostanie udostępnionych 8 modeli w różnych wersjach, również karbonowych.* w sobotę (28 kwietnia) w Gdańsku - Jelitkowie przy Restauracji Parkowej w Parku Jelitkowskim przy ul. Pomorskiej 57 będzie trwaładotycząca rowerów elektrycznych. Do testów zostaną udostępnione eBike’i w różnych wersjach, różniących się pojemnością baterii i częściowo osprzętem - ścieżkowiec Soil, górski model Level i Lea (ten drugi to wersja dla pań) oraz trekkingowe modele Trans Hybrid. Wszystkie bazują na jednym z najpopularniejszych na rynku systemów Shimano Steps.* KROSS Test Tour zostanie zorganizowany dzień później - w niedzielę, 29 kwietnia, w Sopocie w okolicy parkingu leśnego Gołębiewo przy ul. Reja (góra Pętli Reja). Do przetestowania będzie ponad 50 rowerów z segmentów: MTB XC, enduro, trail i MTB w wersji elektrycznej. Znajdzie się wśród nich np. topowy model Level Team Edition, kosztujący prawie 24 tys. zł, na którym ścigają się Maja Włoszczowska i mistrzyni świata w kolarstwie górskim Jolanda Neff.– Podczas każdej z tych imprez wyjazdy będą prowadzone w systemie turowym. Zostaną zorganizowane co najmniej trzy przejazdy. Na miejscu sztab mechaników i innych pracowników odpowie na wszelkie pytania. Będzie też przygotowywał testowe dwa kółka, by wszystko działało jak należy. Ale warunkiem koniecznym jest posiadanie własnego kasku – dodaje P. Buczko.Każda osoba może w ciągu testowego dnia wypożyczyć maksymalnie trzy rowery.Na stronie odpowiedniej serii testów wystarczy zarezerwować interesujący nas model. Szosówki i modele triathlonowe na KROSS Road Ride zamówimy dla siebie pod adresem www.kross.pl/road_ride, a inicjatywa Włącz Rower - poświęcona eBike’om – jest skierowana dla wszystkich chętnych i nie obowiązują zapisy (oba wydarzenia zorganizowane zostaną sobotę). Z kolei rowery górskie w ramach KROSS Test Tour (niedziela) zarezerwujemy na stronie www.kross.pl/pl/test_tour. Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń.