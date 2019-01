W weekend w Gdańsku. Zmiany na liniach tramwajowych nr 8 i 10. Po raz pierwszy w Gdańsku szyny tramwajowe będą frezowane

Jak będą jeździć linie tramwajowe 8 i 10 w weekend?

W sobotę i niedzielę w godzinach 08:00-20:00 wstrzymany zostanie ruch tramwajów w ciągu ul. Jana z Kolna. Linie 8 i 10 zostaną skierowane w obu kierunkach na trasę zastępczą przez al. Zwycięstwa. I dalej pojadą:

nr 8: ... – Hallera – Zwycięstwa – Dworzec Główny - ...

nr 10: ... – Letnica – Kliniczna – Hallera – Zwycięstwa – Dworzec Główny - ...

Odjazdy linii 8 z pętli Stogi Pasanil i Jelitkowo oraz linii 10 z krańców Brętowo PKM i Nowy Port Góreckiego odbędą się wg obowiązujących stałych rozkładów jazdy. Na wyłączonym z ruchu odcinku nie będzie funkcjonować komunikacja zastępcza z powodu braku możliwości bezpiecznego zlokalizowania przystanków. Dojazd w rejon pl. Solidarności jest możliwy od strony Dworca Głównego wszelkimi liniami autobusowymi. Należy wysiąść na przystanku „Wały Piastowskie”.

- Podobnie będzie w kolejne weekendy października i listopada - mówi Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy

ZTM w Gdańsku - sukcesywnie frezowane będą szyny w ciągu ul. Marynarki Polskiej, al. Rzeczypospolitej, ul. Chłopskiej i al. Havla. Będzie się to wiązało z koniecznością wstrzymania ruchu tramwajowego i uruchomienia autobusowej komunikacji zastępczej.

O sposobie organizacji ruchu tramwajów i autobusów w tych lokalizacjach ZTM będzie informować osobnymi komunikatami.

Po raz pierwszy w Gdańsku szyny tramwajowe będą frezowane

- Szyny na dziewięciu odcinkach gdańskich torowisk zostaną poddane frezowaniu. W ubiegłym roku to rozwiązanie poddano testom, teraz zostanie zastosowane na większą skalę – w sumie frezowanych zostanie ponad 40 km toru pojedynczego - mówi

Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Frezowanie szyn tramwajowych polega na usunięciu wad powierzchniowych zarówno szyn, jak i złączy szynowych. Podczas frezowania powierzchnia toczna szyny zostaje zestrugana, co umożliwia odtworzenie pierwotnego profilu główki szyny wraz z wyokrągleniami i pochyleniami. Poprawia to stabilność toru, a to przekłada się na lepszą płynność jazdy tramwajów i ograniczenie hałasu w jej trakcie. Poprzez frezowanie zmniejsza się również zużycie przytwierdzenia szyny do podkładu.

Frezowanie szyn jest korzystniejsze od dotychczas stosowanej metody utrzymania torowisk, czyli szlifowania. Przede wszystkim jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne – w wyniku frezowania powstają wióry, które z powodzeniem można odzyskać, zaś po szlifowaniu pozostaje niemożliwy do odzyskania pył.

Frezowanie pozwala również skrócić czas pracy na torowisku – specjalistyczna maszyna po ustawieniu wymaganych parametrów jednokrotnie pokonuje dany odcinek torów. W przypadku szlifowania tego typu przejazdów jest więcej.

Zastosowanie metody frezowania szyn testowane było w Gdańsku w ubiegłym roku - dodaje rzeczniczka GZDiZ. - W grudniu w ten sposób poprawiono stan torowiska na al. Zwycięstwa na odcinku od Opery Bałtyckiej do Bramy Oliwskiej.

W 2018 roku poddanych frezowaniu zostanie 9 odcinków torów – łącznie ponad 40 km toru:

Wzdłuż al. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego od Węzła Groddecka do Pętli Chełm

Wzdłuż al. Grunwaldzkiej i ul. Wojska Polskiego od Opery Bałtyckiej do Pętli Strzyża

Wzdłuż ulic Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskiego od Huciska do Węzła Piastowskiego

Wzdłuż ulicy Wały Jagiellońskie od Węzła Unii Europejskiej do Huciska

Na tych odcinkach prace prowadzone będą w dni powszednie w godzinach nocnych (od godz. 0.00 do 4.00) w przerwie kursowania tramwajów. Zakończą się 16 listopada.

Frezowane będą szyny według harmonogramu:

20 i 21 października w godz. 8.00 – 20.00 – ul. Jana z Kolna na odcinku od Węzła Piastowskiego do Pętli Kliniczna

27 i 28 października w godz. 0.00 – 12.00 – ul. Marynarki Polskiej od Pętli Kliniczna do Placu Wolności

3 i 4 listopada w godz. 0.00 – 12.00 – ul. Legionów i al. Rzeczypospolitej od ul. Mickiewicza do Pętli Zaspa

10 i 11 listopada w godz. 0.00 – 12.00 – al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopska od Pętli Zaspa do skrzyżowania ulic Pomorskiej i Chłopskiej

17 i 18 listopada w godz. 0.00 – 12.00 – ul. Witosa i al. Vaclava Havla od Pętli Chełm do ul. Świętokrzyskiej

W tych lokalizacjach prace prowadzone będą w nocy, ale także w dzień przy wstrzymanej komunikacji tramwajowej. ZTM na ten czas wprowadzi autobusową komunikację zastępczą.

