W zabytkowym budynku poczty we Wrzeszczu powstaną nowe mieszkania [ZDJĘCIA]

Po 5 latach przygotowań rozpoczyna się metamorfoza budynku pocztowego przy ul. Mickiewicza w Gdańsku Wrzeszczu.

W 2014 roku przedwojenny budynek pocztowy, w którym po wojnie najpierw mieściła się m.in. poczta, potem również Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne Telkom Telmor, zmienił właściciela. Zabytkowy gmach poczty zbudowany został w 1929 roku wg projektu jednego z najbardziej wówczas cenionych architektów, Adolfa Bielefeldta, który zaprojektował także m.in. Kościół Zbawiciela w Sopocie, budynek dawnej Kasy Chorych w Gdańsku i siedzibę Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. Euro Styl zbuduje "Dawną Pocztą" Wystawioną na sprzedaż (za 10 mln zł) nieruchomość kupił gdański deweloper, firma Euro Styl. Co ciekawe – działkę wystawiono na sprzedaż razem z projektem koncepcyjnym, który przewidywał postawienie za zabytkowym gmachem poczty 3-piętrowego budynku mieszkalnego (p.u. ok. 10,7 tys. m.kw., maksymalna dopuszczalna wysokość - 12,5 m), z 2-poziomowym parkingiem podziemnym (120 miejsc). Gdański Euro Styl dwa lata temu dołączył do największego dewelopera w Polsce, Grupy Dom Development, sam posiadał w tym momencie nadwyżkę finansową, ale – jak widać – nie tylko pieniądze potrzebne są dzisiaj do uruchomienia inwestycji: przygotowania do jej realizacji trwały prawie 5 lat. Dzisiaj już wiadomo, że odrestaurowany zabytkowy budynek poczty, połączony z dwoma nowoczesnymi obiektami, stworzy unikalną przestrzeń mieszkaniową w sercu rewitalizowanego Dolnego Wrzeszcza. Dzisiaj rusza sprzedaż 97 lokali (mieszkań i loftów) w inwestycji, której nadano nazwę Dawna Poczta, przekazanie kluczy zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Zabytkowa i nowoczesna Styl osiedla Dawna Poczta to połączenie historii i współczesności. Inwestycję tworzyć będą dwa nowe budynki, które wraz z charakterystycznym gmachem zabytkowej poczty utworzą zamknięty kwartał zabudowy z wewnętrznym dziedzińcem. Nowoczesne budynki, dzięki efektownym, dużym przeszkleniom, uzyskają ciekawą linię architektoniczną. Szklane loggie od strony ulicy Mickiewicza będą dodatkową dźwiękoszczelną barierą ochronną. W projekcie duży nacisk położono na detale, dzięki czemu zabytkowy budynek poczty odzyska swój dawny blask. Do 1945 roku budynek poczty był wyższy o kondygnację i pokryty czterospadowym dachem. Historyczna bryła nie zostanie więc zdominowana, a raczej podkreślona. Elewacja dobudowanej części nawiąże do oryginalnej fasady poczty, pokrytej czerwoną licówką. Zastosowano w niej drewniane okna z dekoracyjnymi listwami (szprosami). Na swoje dawne miejsce powróci spadzisty dach o stalowo-szklanej konstrukcji, nawiązujący do pierwotnej formy architektonicznej. Uwagę przykują również nietypowe okrągłe elementy dekoracyjne znajdujące się na wysokości pierwszego piętra.

Metamorfoza Dolnego Wrzeszcza - Dolny Wrzeszcz stale się zmienia i przyciąga uwagę stylową, eklektyczną architekturą oraz ciekawą atmosferą. Ta jedna z najstarszych dzielnic Gdańska, dzięki stałej rewitalizacji, stała się atrakcyjnym miejscem do życia i spędzania czasu wolnego. Dawna Poczta to inwestycja, która wpisuje się w metamorfozę dzielnicy. Dzięki połączeniu historycznej architektury z nowoczesną aranżacją tworzymy wyjątkową przestrzeń z otwartym patio zachęcającym do spotkań i integracji. Piękny, szklany czterospadowy dach budynku poczty to charakterystyczny element inwestycji nawiązujący stylem do zabytkowej konstrukcji z 1929 roku - mówi Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży Euro Styl SA. Między budynkami znajdzie się zielone patio – miejsce relaksu. Wyjątkowym akcentem w tej przestrzeni będzie interesująca stalowa rzeźba „W nim jesteś”, autorstwa trójmiejskiego artysty o pseudonimie Elvin Flamingo, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wysokiej jakości materiały oraz ozdobne portale wejściowe w połączeniu z detalami, takimi jak: lustra, lampy i oznaczenia na korytarzach klatek schodowych, stworzą eleganckie wnętrza. Jaka będzie cena lokali? W nowych 4-piętrowych budynkach powstaną 92 mieszkania (25,44-108,91 m kw.) oraz 9 lokali usługowych o powierzchniach (37,51-93,36 m kw.). Natomiast w zabytkowym budynku poczty znajdzie się 5 dwupoziomowych, stylowych loftów (38,10-108,91 m kw.), z doświetlającymi przestrzeń świetlikami dachowymi o powierzchniach. Ceny lokali mieszkaniowych sięgają od 347,2 tys. zł do 1,2 mln zł, a lokali usługowych od 596,4 tys. zł do 1,1 mln zł. Projekt inwestycji Dawna Poczta został skonsultowany z Fundacją Integracja, która specjalizuje się w dostosowywaniu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom (m.in. automatycznie otwierane drzwi wejściowe do budynków, windy z nawigacją głosową i oznaczeniami w języku Braille’a, szerokie przejścia w budynkach gwarantujące wygodny przejazd wózka inwalidzkiego, szerokie miejsca parkingowe) Dawna Poczta będzie obiektem dostępnym i wygodnym do życia dla osób niepełnosprawnych. Modna dzielnica Być może ta zwłoka deweloperowi się opłaci? W ostatnich latach Wrzeszcz, doskonale skomunikowany innymi częściami Trójmiasta, z wieloma postindustrialnymi lokalami i eklektyczną architekturą, stał się modnym miejscem spotkań, chętnie wybieranym do zamieszkania przez młodych, do czego przyczyniły się takie inwestycje jak Garnizon, Browar Gdański, które również łączą zabytkową zabudowę z nowoczesnymi budynkami czy choćby nowoczesna Zajezdnia.

Dzięki przebiegającej przez dzielnicę tzw. głównej osi dolnego tarasu, po okolicy łatwo można poruszać się autem. W pobliżu inwestycji przebiegają linie autobusowe i tramwajowe, zapewniające wygodny dojazd do sąsiednich dzielnic Trójmiasta - Śródmieścia, Jelitkowa, Brzeźna, Zaspy czy Nowego Portu. Dworzec kolejowy Gdańsk Wrzeszcz, główny węzeł przesiadkowy kolei podmiejskich (spotykają się tu linie SKM oraz PKM) oraz pociągów dalekobieżnych, oddalony jest o 15 minut, spacerkiem. W Dolnym Wrzeszczu, po rewitalizacji części dzielnicy, w okolicy Dawnej Poczty znajdują się liczne miejsca wyróżniające się designem i unikalną atmosferą: restauracje, bary i ośrodki kultury, antykwariaty, klimatyczne palarnie kawy, lokalne browary. W pobliżu inwestycji znajdują się także liczne sklepy (w tym trzy duże galerie handlowe), punkty usługowe, szkoły, przedszkola, wydziały uczelni wyższych czy placówki medyczne. Charakterystycznym elementem tej części Gdańska są także tereny zielone, takie jak: Park Millenium Gdańska czy popularny gdański Park Nadmorski im. Ronalda Reagana. W niedalekiej odległości znajdziemy także Stadion Energa Gdańsk, na którym rozgrywane są mecze oraz odbywają się międzynarodowe imprezy, koncerty i wydarzenia kulturalne.

Poczta powtarza modus operandi? 4 lipca 2019 r. prezydent Gdańska wydała - na wniosek Poczty Polskiej SA - decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz funkcją usługową i garażami podziemnymi, na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku Wrzeszczu. Do momentu ukazania się artykułu nie udało się nam dowiedzieć, czy instytucja ma zamiar sama zająć się deweloperką, czy szykuje kolejny pakiet: działka plus projekt koncepcyjny.

