Gdy planujemy podróż własnym samochodem, w niektórych państwach potrzebna jest Zielona Karta Pojazdu. Potwierdza ona, że właściciel auta posiada ubezpieczenie OC. Taki dokument wymagany jest w: Albanii, Białorusi, Bośni I Hercegowinie, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Czarnogórze, Tunezji, Turcji, Ukrainie.

Warto wcześniej zwrócić uwagę na dokumenty, aby nie okazało się, że nie zdążymy ich wyrobić. Paszport pozwala na więcej niż dowód, ale jeśli nie mamy czasu, aby czekać na jego otrzymanie, to w niektórych państwach wystarczy dowód osobisty . Warto posiadać ksero dokumentów, w razie kradzieży lub zgubienia.Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.Pobyt w Gruzji tylko z dowodem jest możliwy do 365 dni, a w San Marino do 10 dni.Przydatne jest posiadanie. Może ona okazać się przydatna w razie jakiegoś wypadku. Oczywiście dobrze jest posiadać ubezpieczenie turystyczne.Ludzie wyjeżdżają na wycieczki z biurami podróży, ale także na własną rękę. Wtedy trzeba wszystko dokładnie zaplanować. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, to ceny benzyny w każdym kraju są różne.Nie można zapomnieć, że w niektórych miejscach autostrady nie są darmowe. Płatne bywają także mosty i tunele. Trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie kupić winiety. Należy także zapoznać się z przepisami drogowymi obowiązującymi w danym państwie. Jeśli jedziemy pożyczonym samochodem, to należy mieć upoważnienie napisane w języku angielskim.Dalekie podróże mogą łączyć się z dodatkowym postojem. Lepiej zaplanować wcześniej gdzie się zatrzymamy, aby wiedzieć, w jakich miejscach i cenach są noclegi. Można już wcześniej zarezerwować zakwaterowanie, aby mieć pewność, że będzie gdzie spędzić noc. Jeśli ktoś lubi naturę, to można odpoczywać pod namiotem. To najlepsze wyjście pod względem kosztów.Jeśli planujemy lecieć samolotem, warto wcześniej kupić bilet, wtedy jego koszt jest niższy. W dodatku loty w środku tygodnia są tańsze niż te na weekend. Nie warto od razu kupować oferty, która wydaje nam się korzystna, a lepiej porównać ceny w tańszych liniach. Trzeba też liczyć się z tym, że z lotniska trzeba dojechać do miejsca noclegu. Oznacza to dodatkowe koszty wynajmu auta lub trzeba wcześniej zaplanować podróż środkami komunikacji czy taksówką.Nocleg w hotelu czy wynajętym domku? Na to pytanie nie ma odpowiedzi, zależy od człowieka. Ceny są podobne. Jeśli wykupimy hotel z wyżywieniem, to może okazać się droższy. W tym wypadku plusem jest brak zmartwień o przygotowywanie jedzenia. Zyskuje się czas, który można spędzić, wypoczywając.Za to domek daje większą prywatność i swobodę. W tym wypadku trzeba zaopatrzyć się w produkty ze sklepu spożywczego. Jest też możliwość korzystania z restauracji, ale to może okazać się bardzo drogie.Wynajem mieszkania jest bardzo korzystny, gdy planujemy wakacje z grupą znajomych. Podział kosztów może sprawić, że zapłacimy małe pieniądze za zadziwiająco dobre warunki. Pokój w hotelu lepiej jest zarezerwować, korzystając z wyszukiwarek niż na stronie danego zakwaterowania. Często ceny są tam wyższe.Oczywiście, nie można zapomnieć o zapakowaniu potrzebnych ubrań oraz kosmetyków. To, co zapakujemy, zależy od miejsca, do którego jedziemy. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo jest większe prawdopodobieństwo, że czegoś zapomnimy. Trzeba pakować się z rozwagą, aby nie zabierać niepotrzebnych rzeczy i nie marnować miejsca.Warto upewnić się, że posiadamy lekarstwa, które przyjmujemy każdego dnia oraz zabrać takie, które będą potrzebne w razie nagłej choroby. Nigdy nie wiadomo co się przydarzy. Należy pamiętać także o posiadaniu gotówki w walucie obowiązującej w danym państwie.