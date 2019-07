Wakacyjne remonty w gdańskich szkołach

Tradycyjnie, jak co roku, czas wakacji to także czas intensywnych prac remontowych w obiektach oświatowych. W tym roku prace modernizacyjne prowadzone będą w 17 szkołach, z czego 9 to konieczność dostosowania do reformy oświaty.

W okresie wakacyjnym 2019 prace związane z dostosowaniem obiektów szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Systemu Oświaty prowadzone będą w 9 szkołach. Całość kosztów to ok. 5 mln. zł.

- Prowadzone prace modernizacyjne w wakacje związane są z dostosowaniem obiektów szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Systemu Oświaty. Powstaną także nowe boiska szkolne, rozpoczęta zostanie modernizacja basenu przyszkolnego oraz rozpoczną się prace w zakresie termomodernizacji obiektów – wyjaśnia Alan Aleksandrowicz, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska.

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb reformy oświaty

Miasto na dostosowanie gdańskich placówek do potrzeb reformy oświatowej przeznaczyło łącznie w latach 2017-2019 ok. 38 mln zł, a pracami objęto prawie 50 szkół. Z uwagi na liczbę szkół, konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz znaczny koszt, prace rozłożone zostały na lata 2017-2020.

-W 2019 roku prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń do reformy oświaty przeprowadzone są łącznie w 23 obiektach, za kwotę 18 mln zł. W 2020 roku przewiduje się kontynuację prac w ramach Reformy Systemu Oświaty w kolejnych 9 placówkach na szacowaną wartość ok. 12 mln. zł – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Te wakacje 9 gdańskich szkół przejdzie remont polegający na dostosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni specjalistycznych, w tym m.in. sal językowych, pracowni chemicznych, fizycznych, czy biologiczno-geograficznych. Remontowane będą również szatnie, sanitariaty i biblioteki. Przy szkołach powstaną nowe place zabaw.

Modernizacja boisk i basenów

Dodatkowo w 2019 roku, w ramach programu budowy i modernizacji boisk, trwa realizacja boisk w dwóch gdańskich szkołach. Nowe boiska powstają już przy SPS Nr 26 przy ul. Karpiej i SP Nr 52 przy ul. Kościuszki.

W 2019 roku wprowadzono nowy program w zakresie modernizacji basenów przyszkolnych. Ma on być realizowany w latach 2019-2022 na łączną wartość 30 mln zł. Obecnie rozpoczęły się roboty budowlane w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Reja.

Ponadto w Gdańsku realizowane są zadania związane z termomodernizacją obiektów oświatowych. Obecnie realizowane są prace w dwóch szkołach: ZKPiG 13 - SP-92 przy ul. Startowej 9 i Żłobku nr 1 przy ul. Malczewskiego.

Nowe inwestycje

Równolegle do prac modernizacyjnych powstają nowe placówki oświatowe. Na gdańskim Jasieniu powstaje właśnie szkoła podstawowa. Budowa placówki rozpoczęła się w październiku 2017 r. Szkoła Podstawowa składać się będzie z trzech budynków i mieścić będzie 46 oddziałów szkolnych z przeznaczeniem dla ok. 800 uczniów. Na terenie placówki znajdzie się także biblioteka środowiskowa z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy. Zaplanowano także budowę boisk sportowych. Planowany termin otwarcia obiektu to wrzesień 2019 r. Koszt realizacji tej inwestycji 81 mln zł.

W kwietniu 2017 roku rozpoczęła się budowa metropolitalnej szkoły w Kowalach, która jest wspólnym przedsięwzięciem trzech gmin: Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego. Obiekt składa się z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków. Na terenie szkoły wykonane zostały boiska sportowe. W placówce uczy się około 850 dzieci. Budynek dydaktyczny, został oddany do użytkowania we wrześniu 2018 roku. Sala gimnastyczna zostanie oddany do użytkowania we wrześniu 2019 roku. Koszt realizacji 34 mln zł.