Wakacyjny sprawdzian formy w biegu na 5 km - w czwartek, 18 lipca na ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku

Start biegu głównego na 5 km w ramach City Trail onTour Trójmiasto odbędzie się w czwartek, 18 lipca o godz. 19. Od 17.30 będą trwały zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach od 300 metrów do 2 km.

- Nasze wakacyjne zawody to przede wszystkim okazja do spędzenia aktywnego popołudnia z przyjaciółmi lub rodziną. Co roku zawody przyciągają sporą grupę zupełnie początkujących biegaczy, dla których dystans 5 km i brak limitu czasu na pokonanie trasy są dużym atutem. Z drugiej strony na naszych biegach nie brakuje zawodników, którym zależy na wyniku sportowym – dla tych ścigających się przygotowaliśmy zatem atrakcyjne nagrody – podkreśla Piotr Książkiewicz, organizator zawodów.

Opłaty startowe

Opłata startowa za jeden bieg to 30 złotych w przypadku płatności elektronicznej oraz 40 złotych, jeśli zapisu dokonuje się w dniu zawodów. Osoby, które chciałyby wystartować w więcej niż jednej lokalizacji (zawody w tym roku rozgrywane są aż w 10 miastach w Polsce) za drugi i każdy kolejny start zapłacą 20 złotych. Warunek to rejestracja od razu na wszystkie biegi (najpóźniej na cztery dni przed pierwszym z biegów cyklu). W City Trail Junior za udział w biegu trzeba zapłacić odpowiednio 10 lub 15 złotych. Limit miejsc w biegu głównym wynosi 500 osób. W cyklu dla dzieci i młodzieży nie ma ograniczenia liczby miejsc.