Wałęsa kontra Kaczyński znów przed sądem. Wyrok 22 lipca

- Ta sprawa jest pod względem prawnym złożona, wielowymiarowa – przyznał adwokat Bogusław Kosmus, reprezentant prezesa PiS, który wskazywał na jej czysto „ludzkie i społeczne aspekty”. - Trzeba się zastanowić czy jako ludzie i jako poszczególne jednostki, jako społeczeństwo, jako zbiorowość, godzimy się na ten standard wypowiedzi, jaki zaprezentował pan Lech Wałęsa? Przy czym ja chcę skupić się nie na całości aktywności społecznej byłego prezydenta, ale na tych konkretnych wypowiedziach – zastrzegł i pytał o to czy powinniśmy pozwalać by „osoby o zbliżonych pozycjach społecznych i temperamencie” formułowały zarzuty, które „mają formę spekulacji, hipotez opartych na bardzo wątłych podstawach”.

Wskazywał na to, że Wałęsa dopuścił się obraźliwych wypowiedzi wobec nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego – brata Jarosława, a w sprawie tego drugiego miał sugerować, że „dopuścił się czynów niegodnych, bezprawnych czy wręcz przestępstw: spowodowania katastrofy lotniczej, nadużycie władzy by wrobić b. prezydenta we współpracę ze służbami PRL”.

- Ja osobiście udzielam odpowiedzi negatywnej. To niszczenie bardzo podstawowych standardów – argumentował odpowiadając na pytanie, które wcześniej sam zadał. - Spory nie powinny być załatwiane w formie samosądów – zaznaczył.

Pełnomocnicy b. prezydenta RP, adw. Maciej Prusak i radca prawny Paweł Janc przekonywali 3-osobowy skład sędziowski do wyciągnięcia z materiału dowodowego przeciwnych wniosków.