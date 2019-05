Wałęsa ma przeprosić Jagielskiego. Chodzi m.in. o współpracę z SB, a wyrok jest prawomocny

Wyrok jest prawomocny i oznacza, że b. prezydent RP ma również zapłacić Jagielskiemu 15 tys. zł.

- Oczywiście jestem zadowolony. Inaczej nie mogło być - komentował obecny na sali podczas ogłaszania orzeczenia Henryk Jagielski, który przekonywał, że od b. prezydenta przeprosin się nie spodziewa. - On nie wie co to są przeprosiny. Czy on kiedykolwiek kogoś w życiu przeprosił? Wszyscy są winni tylko nie on. Będzie w dalszym ciągu te rzeczy gadał, każdemu ubliżał. Ja już w każdym razie nawet do kolegów dzwoniłem: „słuchajcie, nie mówcie na jego temat bo to nie ma sensu, bo on wtedy rozwija tematy, jaki to on ważny jest i tak dalej” - dodał.

Odnosząc się do Lecha Wałęsy zastrzegł również, że „lekarze powinni się nim zajmować, a nie dziennikarze”.