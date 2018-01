(© Andrzej Banas / Polska Press)

Wszystko wskazuje na to, że Lechia będzie miała nowego napastnika. Jak poinformował dziennikarz brytyjskiej gazety "The Sun", Phil Cadden, testy medyczne w gdańskim klubie przejdzie jeszcze we wtorek Simon Church.

W ostatnim czasie 29-letni napastnik z Walii występował w klubie Scunthorpe United FC, rywalizującym w League One (trzecia klasa rozgrywkowa w Anglii). Z klubem podpisał jednak krótkoterminową umowę, która właśnie wygasła i piłkarz stał się tym samym wolnym zawodnikiem.



W barwach Scunthorpe United FC wystąpił w tym sezonie w czterech spotkaniach, w których to zdobył jedną bramkę.



Wcześniej Church grał w barwach m.in. holenderskiej Rody Kerkrade czy takich angielskich klubów jak Charlton Athletic FC i Reading FC, a także szkockiego Aberdeen FC.



Według informacji dziennikarza "The Sun", Simon Church dogadał już warunki umowy z działaczami Lechii. Kontrakt ma obowiązywać do końca tego sezonu. Teraz czekają go już tylko testy medyczne. A te powinny być formalnością.



Można się domyślać, że za pomysłem sprowadzenie Churcha do Gdańska stoi Adam Owen, obecny szkoleniowiec Lechii, który też jest Walijczykiem i z pewnością wykorzystał swoje kontakty w kraju.



