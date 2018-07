W najbliższy weekend, 14-15 lipca przy molo w Brzeźnie można spodziewać się dużych, sportowych emocji. Na starcie Triathlon Gdańsk 2018 stanie blisko 1000 uczestników.

W najbliższy weekend, 14-15 lipca przy molo w Brzeźnie można spodziewać się dużych, sportowych emocji. Na starcie Triathlon Gdańsk 2018 stanie ponad 1000 uczestników.Organizatorzy - Miasto Gdańsk oraz Gdański Ośrodek Sportu - zapraszają do kibicowania na trasie poszczególnych konkurencji.Zawody zostaną rozegrane na dystansie olimpijskim - 1500 m pływania; 40 km jazdy rowerem; 10 km biegu. Lokalizacja Triathlonu Gdańsk to z pewnością olbrzymi atut tej imprezy. Piękny akwen, bardzo mała odległość strefy zmian od trasy pływackiej i biegowej oraz urozmaicona trasa rowerowa przebiegająca m.in. tunelem pod Martwą Wisłą oraz biegowa, przyciągają każdego roku kolejnych sympatyków triathlonu.- Cieszy nas fakt, że Miasto Gdańsk jest tym miejscem, gdzie tak duża ilość uczestników zamierza podjąć wyzwanie ukończenia triathlonu. Konsekwentnie rozwijamy formułę imprezy przyjaznej zawodnikom, w której najważniejszym jest osiągnięcie zamierzonych celów, pobicie rekordów życiowych i dobra zabawa. Podczas startu w Gdańsku wszystkim startującym towarzyszyć będzie wyjątkowa, nadmorska sceneria, czyste wody Zatoki Gdańskiej, rozległy Park Nadmorski im. Ronalda Reagana i doskonali kibice zagrzewający do walki na każdym metrze zawodów - mówi Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. Start zlokalizowany będzie tradycyjnie na plaży w Brzeźnie, a meta na samym molo. Do pierwszej konkurencji pływackiej uczestnicy wystartują o godzinie 9.00. Ceremonia zakończenia i dekoracji zwycięzców przewidziana jest na godzinę 13.00.Na liście startowej widnieją nazwiska czołowych zawodników, m.in. Daniela Formeli, Pawła Miziarskiego czy Jakuba Rucińskiego.O powtórkę wyniku z ubiegłego roku z pewnością powalczy też Bartosz Banach, który wygrał tutaj w 2017 r. z wynikiem 02:00:52.