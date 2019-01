Waloryzacja rent i emerytur. O ile wzrosną w 2019?

Waloryzacja rent i emerytur 2019. Projekt skierowany do Sejmu

Projekt waloryzacji emerytur został przyjęty przez rząd. Zakłada podwyżki kwotowo - procentowe. Minimalna emerytura wzrośnie od marca do 1100 zł.

We wtorek 11 grudnia rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy całkowicie zmieniającej system waloryzacji emerytur. Tylko dla lepiej sytuowanych emerytów pozostanie on na dotychczasowych zasadach - waloryzacji procentowej. Najniższe emerytury będą waloryzowane kwotowo, czyli będą podwyższane. Minimalna emerytura od 1 marca 2019 wyniesie 1 100 złotych.

Jak będzie?

1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej

w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26 proc.

EMERYTURA ZUS 2019: Od kiedy podwyżka? Od marca 2019 najmniej 1100 zł!

Najniższa emerytura ma od marca 2019 roku wynieść 1 100 złotych, a osoby otrzymujące obecnie najniższe świadczenie dostaną waloryzację z podwyżką o 70 złotych.

Do kiedy obowiązują stare zasady? Ustawy o nowym sposobie waloryzacji nie ma jeszcze w Sejmie. ZUS potrzebuje od 6 do 9 miesięcy na zmianę systemu informatycznego, który będzie mógł obsłużyć zmiany dotyczące waloryzacji procentowej. Na razie nie wiadomo od kiedy będzie obowiązywać nowe prawo.

EMERYTURA ZUS 2019: WALORYZACJA KWOTOWA

Waloryzacja emerytur 2019 po nowemu. Co to zmieni zdaniem ekspertów i ile będzie kosztować?

Jak mówią eksperci BCC, zmiana dotychczasowego mechanizmu, opartego o podwyższenie procentowe świadczeń, podniesie szacunkowe koszty operacji z 6,86 mld zł do 8,44 mld zł. Oznacza to, iż nowy mechanizm będzie kosztował więcej o ok. 1,58 mld zł w skali kolejnego roku budżetowego.

Z uwagi na rosnące koszty systemu zabezpieczenia społecznego w tym: obniżenia wieku emerytalnego ok. 54 mld zł (2017-2021), wydatków programu 500+ (33 mld zł od jego wprowadzenia w 2016 r.), zapowiadanych zmian w emeryturach mundurowych, polegających na zniesieniu kryterium wiekowego, podkreślić należy, iż wszystkie te uprawnienia weszły bądź wchodzą w sferę praw nabytych. Oznacza to tzw. usztywnienie tej części wydatków budżetu państwa o kwoty narastające w kolejnych latach, niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa. Jeśli będzie ona gorsza, w tym na rynku pracy, wydatki te będą musiały być także ponoszone.

Przedstawiciele BCC wskazują na słuszną ideę ochrony najniższych świadczeń, ale mówią także o braku tzw. mapy drogowej, która pokazywałaby skutki wprowadzania różnorakich zmian w perspektywie 3 - 5 lat i dłużej.

- Postulat systemowego podejścia do polityki społecznej nie został zrealizowany dotychczas od podjęcia zmian ustrojowych w Polsce. Odnosząc się wyłącznie do potrzeby ochrony najniższych świadczeń, BCC wskazuje na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie - dodaje BCC.

Waloryzacja emerytur 2019. Minimum 70 zł - zapowiedziała Elżbieta Rafalska

Rafalska w TVP Info zapowiedziała, że trwają konsultacje nowego mechanizmu waloryzacji rent i emerytur.

Emerytury w 2019 roku wzrosnąć mają o 3,26%. To więcej o 0,7% niż w roku 2018. Dla osób, które pobierają najniższe świadczenie (1100 zł brutto) to zaledwie 40 zł. Jednak ostatnia zapowiedź minister Rafalskiej to MINIMUM 70 ZŁ DLA TYCH, KTÓRZY OTRZYMUJĄ NAJNIŻSZĄ EMERYTURĘ.

Emerytury waloryzacja 2019 ZUS: Co składa się na wskaźnik waloryzacji?

Wspomniany wskaźnik waloryzacji, który został zaproponowany na 2019 rok, wynosi 3,26 procent. Co się na niego składa? Jak informuje minister Elżbieta Rafalska, są to następujące czynniki:

inflacja emerycka 102,6

realny wzrost wynagrodzeń, który jest prognozowany na 3,3%

Podwyżka emerytur. Wyższe emerytury i renty w 2019 roku. Dla kogo i o ile? Ile wyniesie waloryzacja?

Co wprowadzenie wskaźnika waloryzacji oznaczałoby w praktyce w kontekście wysokości świadczeń w 2019?

najniższa emerytura wzrośnie o 33,57 zł

przeciętne świadczenie wzrośnie o 73,77 zł

Wzrost minimalnej emerytury z kwoty 1029,80 do 1063,37 zł - daje 904,67 złotych na rękę.

Emerytura matczyna i 500+ dla emerytów

Warto przypatrywać się również doniesieniom na temat matczynych emerytur. Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzenie świadczenia dla osób, które wychowały przynajmniej 4-kę dzieci i z tego powodu nie były w stanie utrzymać stałego zatrudnienia.

Pojawiały się również sygnały o dodatkowym świadczeniu w postaci 500+ dla emerytów. Pieniądze miałoby otrzymywać około 9 mln osób, jednak na razie szczegóły projektu nie są znane.

