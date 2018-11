Warsztaty edukacji seksualnej w szkole. Rodzice zdecydują o udziale ucznia w zajęciach

Uczeń będzie mógł wziąć udział w warsztatach, tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic ma też możliwość wybrania bloku tematycznego, w którym jego dziecko będzie mogło uczestniczyć. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdej chwili. Na zajęcia, które odbędą się w szkołach, w terminach dogodnych zarówno dla placówki jak i uczniów, będą wpuszczani tylko uczniowie posiadający zgodę.

- Zajęcia realizowane będą w przyjaznej, bezpiecznej oraz wspierającej atmosferze. Nie są przymusem, ale zaproszeniem do wzięcia udziału - zapewnia Koordynator projektu „ZdrovveLove”, Anna Michalska.

Realizator programu skieruje w najbliższych dniach do dyrektorów wytypowanych 12 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz 35 liceów ogólnokształcących w Gdańsku zapytania dotyczące chęci udziału placówki w warsztatach. Jeżeli szkoła wyrazi zainteresowanie, to założenia i przebieg warsztatów zostaną przedstawione dyrekcji placówki. Możliwe jest też spotkanie na ten temat z rodzicami uczniów zainteresowanych projektem. Harmonogram zajęć zostanie wspólnie ustalony ze szkołą. Zajęcia są bezpłatne.

W ramach warsztatów będą zrealizowane tematy dotyczące seksualności, dojrzewania i rozwoju psychoseksualnego, anatomii (w kontekście zdrowia i higieny), antykoncepcji i metod planowania rodziny oraz ryzykownych zachowań seksualnych i infekcji przenoszonych drogą płciową. Planowane są też zajęcia na temat ról płciowych i społecznych oraz bezpiecznych relacji.

Przewidzianych osiem bloków tematycznych dla każdej grupy uczniów będzie zrealizowanych podczas czterech spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Treści przedstawiane na zajęciach są dostosowane do wieku uczniów i odpowiednie do ich etapu rozwoju.

- Rzetelna wiedza o naszej seksualności i budowaniu relacji z tymi, z którymi chcemy ją dzielić, przekazywana w warunkach bezpiecznych i zapewniających godność każdej i każdemu, to gwarancja życiowego szczęścia i osobistego spełnienia – przekonuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Podkreśla, że rzetelna wiedza zapewnia też bezpieczeństwo i uczy mówienia „NIE” w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z próbami wykorzystania seksualnego nieletnich przez dorosłych.

Kowalczuk zwraca uwagę, że niektórym rodzicom i opiekunom planowane warsztaty mogą pomóc w podjęciu tematów, na które trudno czasem rozmawiać z własnym dzieckiem. - Najważniejsze by młodzi ludzie zapoznali się z tą problematyką, zanim to co dobre i piękne w życiu, wypaczone zostanie pseudonaukową wiedzą udostępnianą przez rówieśników, internet, czy w brutalny sposób przez pierwsze nieplanowane i bez osobistej zgody na nie zachowania seksualne - przekonuje.

Realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego „ZdrovveLove” jest Psyche&Soma&Polis Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Michalska. Warsztaty poprowadzą edukatorzy współpracujący z projektem, specjaliści w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz edukacji psychoseksualnej, terapeutycznej i edukacyjnej.

