We wrześniu do zoo będzie można dojechać mikrobusem bez kierowcy

;We wrześniu do zoo testowo zawiezie nas autonomiczny, czyli jeżdżący bez kierowcy mikrobus[/a][/sc] - Dzięki udziałowi Gdańska w międzynarodowym projekcie Sohjoa Baltic będziemy mieli okazję przetestować innowacyjny pojazd, jakim jest autonomiczny bus – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju – Wszystkie miasta obecnie stoją przed wyzwaniami dostosowywania się do nowych form transportu. Przykładem są elektryczne hulajnogi. W Gdańsku propagujemy rozwiązania komunikacyjne ograniczające emisję spalin i obniżające koszty obsługi, ale również chcemy być przygotowani do zgłoszenia propozycji zmian prawnych, jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i pojazdów.

Władze Gdańska zdecydowały się zaakceptować ofertę złożoną przez producenta zautomatyzowanych busów EZ10 firmę Easymile. Opiewa ona na kwotę 342 tys. zł. netto, co po doliczeniu podatku VAT daje cenę końcową w wysokości 420 660 zł. Firma ma dostarczyć na prezentację do Gdańska elektryczny pojazd EZ10 mieszczący min. 9 osób i wyposażony w system wykrywania przeszkód wokół pojazdu.

Jak działa autonomiczny bus?

Samojezdny bus porusza się po zaprogramowanej trasie, skanując swoje otoczenie. Pojazd wie, kiedy powinien zwolnić, a kiedy zatrzymać się w związku z napotkaną przeszkodą.

Pojazd poruszać się będzie po zaprogramowanej wcześniej trasie, jednak na jego pokładzie obecny będzie operator, który w razie potrzeby odpowie na pytania pasażerów lub zareaguje w sytuacji kryzysowej. Bus kursować będzie minimum dwa razy na godzinę od przystanku początkowego przy ulicy Spacerowej, przez przystanek pośredni przy parkingu samochodowym do przystanku końcowego przy Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym i z powrotem. Oferta firmy Easymile obejmuje prezentację trwającą 24 dni operacyjne, przy czym ma to być co najmniej 6 dni w tygodniu przez minimum 5 godzin dziennie. Ostateczny rozkład jazdy zostanie podany po akceptacji przez Zamawiającego.

W związku z marketingowym charakterem prezentacji oraz skomplikowaną logistyką przedsięwzięcia, po stronie wykonawcy, poza sprowadzeniem busa i zaprogramowaniem go do poruszania się po trasie pokazowej, będzie także uzyskanie dopuszczenia busa do ruchu, zapewnienie ubezpieczenia oraz obsługi busa przez przeszkolonych operatorów oraz dbanie o stan techniczny i sprawność operacyjną, garażowanie i ładowanie. Oferent zadeklarował też możliwość śledzenia położenia pojazdu w czasie rzeczywistym, wykorzystanie systemu automatycznego zliczania pasażerów, zapewnienie wyświetlacza zmiennej treści we wnętrzu pojazdu oraz transfer z obrazu z kamer skierowanych do wnętrza i na zewnątrz pojazdu.