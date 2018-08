Akwarium Gdyńskie i Muzeum Emigracji to miejsca, które odwiedzimy w ramach kolejnego odcinka cyklu "Weekend z PKM". To właśnie Pomorska Kolej Metropolitalna skomunikowała Gdynię z Kaszubami, a także odciążyła trójmiejski tabor SKM w stronę Gdańska. Dzięki temu połączeniu można też na nowo odkryć miasto, którego historia nierozerwalnie jest związana z sukcesami II RP.

Akwarium Gdyńskie

Muzeum Emigracji w Gdyni. Historia polskich wędrówek

Rok obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to idealna okazja, aby zwiedzić Gdynię. W ciągu kilku lat ta mała wioska o charakterze rybacko-rolnym stała się ważnym ośrodkiem miejskim oraz handlowym oknem na świat dla gospodarki Polski międzywojennej.Gdynia jest stawiana obok Tel Awiwu, Brasili czy francuskiego Havru jako miasto o wzorowych założeniach przestrzennych, charakterystycznych dla tego stylu.Architektura to nie wszystko. W mieście funkcjonuje również szereg instytucji kulturalnych i edukacyjnych, które każdego roku przyciągają turystów z całego kraju. Należy do nich między innymi Akwarium Gdyńskie prezentujące okazy fauny zamieszkującej różne zakątki podwodnego świata.Jednostka należy do Morskiego Instytutu Rybackiego, który jest najstarszą instytucją o takim profilu badawczym w kraju. Na powierzchni trzech pięter możemy odkryć aż 1500 organizmów zamieszkujących łącznie 68 akwariów. Placówka posiada zasoby z rodzimego Bałtyku, ale także dalekich akwenów takich jak wody Amazonii czy środowiska oceanicznego.Prawdziwą chlubą gdyńskich muzeów jest placówka znajdująca się w dawnym budynku Dworca Morskiego, przy Nabrzeżu Francuskim. Muzeum Emigracji jest także przykładem wzorowego procesu rewitalizacji. Obiekt przez lata stanowił początkowy etap podróży transatlantyckich dla Polaków wyruszających w świat.Dziś stanowi nowoczesne muzeum, w którym możemy zrozumieć historię emigracji Polaków na przestrzeni wieków, a także dokładnie poznać kierunki i sposób podróżowania. Na zwiedzanie warto poświęcić kilka godzin, ponieważ liczba makiet, plansz i eksponatów jest imponująca.Muzeum jest też świetnym miejscem dla najmłodszych turystów. Barwne i interaktywne eksponaty z pewnością będą atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo placówka organizuje szereg akcji integracyjnych i okresowych warsztatów.Po wyjściu z muzeum warto zwrócić uwagę na symboliczne tablice Witolda Gombrowicza i Zbigniewa Brzezińskiego, którzy w swoją podróż wyruszyli właśnie z tego nabrzeża.