Wege Festiwal w Centrum Stocznia Gdańska. Uczta dla miłośników kuchni wegetariańskiej i wegańskiej [zdjęcia]

Wege Festiwal to okazja spróbowania potraw przygotowanych przez kucharzy najlepszych polskich restauracji i blogerów wege. Można tu kupić przepyszne falafele, hummusy i wege burgery, wege odsłony domowych dań, zupy, desery, ciasta, ciasteczka. Podczas festiwalu można też nabyć produkty niedostępne w sklepach - wyjątkowe przyprawy, zioła, suplementy, przetwory, herbaty i słodycze

Wege Festiwal Gdańsk to nie tylko jedzenie. To też prezentacja wyjątkowej mody bez dodatków skóry i futra od młodych projektantów oraz okazja do zakupu książek promujących zdrowy styl życia, a także kosmetyków cruelty free.

