Wehikuł czasu z gwiazdami. Zobacz niesamowite zdjęcia

Ard Gelinck to holenderski artysta, który publikuje na swoim Instagramie niesamowite fotomontaże. Efekt? Zdjęcia gwiazd ze świata sztuki pokazane w konfrontacji dawnych czasów z teraźniejszością. Np. Sylvester Stallone przybijający piątkę samemu sobie, tylko wiele młodszemu. Choć Gelinck efekty swojej pracy prezentuje już od dawna, to w ostatnich dniach cieszą się one dużą popularnością. Czy ma to związek z #10yearschallenge? Zobacz niesamowite zdjęcia w galerii.