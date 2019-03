Weź udział w loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”

Hybrydowy samochód osobowy, rowery miejskie i hulajnogi elektryczne – to nagrody, które mogą wygrać gdańscy podatnicy. Nie tylko oni będą jedynymi zwycięzcami – w ubiegłym roku dzięki nowym podatnikom do budżetu miasta wpłynęło ponad 11 mln złotych.

To już trzecia edycja loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”. Aby wziąć udział, wystarczy, że rozliczysz swój PIT w jednym z gdańskich urzędów skarbowych. Nie ma znaczenia to, od jak dawna mieszkasz w Gdańsku - w zeznaniu podatkowym liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

W tegorocznej loterii, miasto stawia na promowanie ekologii. Z tej okazji, w puli 26 nagród, oprócz nagrody głównej - samochodu hybrydowego, znalazło się 15 rowerów miejskich Kross TRANS 8.0 oraz 10 elektrycznych hulajnóg Xiaomi MiJia M365, które pomogą uniknąć korków w godzinach szczytu, podczas drogi do pracy czy na uczelnię. Gdańsk od wielu lat zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach rowerowych i jest pomysłodawcą akcji dla uczniów „Rowerowy Maj”, mającej zasięg ogólnokrajowy. Natomiast główna nagroda tegorocznej edycji loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”, to hybrydowy samochód Toyota Yaris w wersji premium. To właśnie w Gdańsku, w jako jednym z pierwszych miast w Polsce, wprowadzono bezpłatne parkingi dla aut z napędem elektrycznym i typu plug-in.

Mieszkańcy razem dla Gdańska

Loteria wraz z Kartą Mieszkańca ma na celu zachęcenie do płacenia podatków w Gdańsku. Decyzję o rozliczeniu PIT w naszym mieście w ubiegłym roku podjęło 4 622 nowych podatników. – To duży sukces, który motywuje do kontynuowania akcji i przekonywania nowych mieszkańców, żeby swój PIT złożyli w Gdańsku, gdzie na co dzień mieszkają, pracują, studiują i odpoczywają – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska. – Dzięki tym podatkom miasto może m. in. budować nowe baseny, zwiększać liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, polepszać infrastrukturę drogową, co przekłada się na komfort życia wszystkich mieszkańców.

Sukces poprzednich edycji pokazuje, jak ważne jest wsparcie mieszańców dla budżetu miejskiego. Dzięki ich wspólnej pracy, Gdańsk wciąż się rozwija, a co za tym idzie – przyciąga kolejnych ludzi, który uznają to miasto za swoje miejsce do życia, biorąc czynny udział w jego rozwoju i rozbudowie.



Zgłoś udział w loterii do 5 maja

Już od 1 marca można zgłosić się do trzeciej edycji gdańskiej loterii na stronie www.gdansk.pl/pit. Wystarczy wypełnić formularz, podając imię i nazwisko, numer PESEL, aktualny adres e-mail oraz numer telefonu. Wtedy pozostaje już tylko potwierdzić fakt złożenia deklaracji PIT za rok 2018 w Urzędzie Skarbowym właściwym dla obszaru administracyjnego Gdańska. Każdy, kto po raz pierwszy składa deklarację PIT w Gdańsku, również powinien zaznaczyć to w formularzu. Po wypełnieniu dokumentów, uczestnik loterii otrzyma unikatowy kod rejestracyjny. Formularz jest aktywny do 5 maja 2019 roku. Losowanie nagród odbędzie się 9 maja, a wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora loterii: www.pitwgdansku.pl.



Na co miasto przeznacza podatki?

Na stronie loterii można dowiedzieć się również ile pieniędzy z naszego podatku jest przeznaczonych na konkretne kategorie budżetowe, takie jak zdrowie, edukacja, komunikacja miejska, bezpioczeństwo czy kultura. Dzięki kalkulatorowi zamieszczonemu na stronie mieszkańcy mogą sprawdzić jak wygląda realny wpływ pieniędzy z podatków na rozwój Gdańska.

Loteria również dla mieszkańców z zagranicy

W loterii będą mogli wziąć udział także obcokrajowcy, którzy żyją i pracują w Gdańsku. Dla nich przygotowano angielskojęzyczną wersję strony www.gdansk.pl/pit/en, wraz informacjami jak się zarejestrować, kto i w jaki sposób może uczestniczyć w akcji oraz jakie nagrody są przewidywane. Zgodnie z zasadami oni także mogą wziąć udział w loterii, o ile wcześniej rozliczą się w gdańskiej skarbówce.

Nie masz internetu – zarejestruj się w Urzędzie Miejskim

Z uwagi na to, iż nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do internetu, przygotowano punkt rejestracyjny, który mieści się na stanowisku nr 10 w Sali Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu. Dzięki pomocy pracownika, ci którzy mają trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza również będą mogli wziąć udział w zabawie i powalczyć o ufundowane nagrody.

WAŻNE INFORMACJE:



Do 5 maja 2019 r. jest aktywny formularz do udziału w loterii



Losowanie nagród odbędzie się 9 maja 2019 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.pitwgdansku.pl