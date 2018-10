Wiceprezydent Dulkiewicz: zarząd komisaryczny w Gdańsku to fake news. Mecenas Glanc: To nie przystaje do sytuacji pana prezydenta Adamowicza

Podczas środowej debaty "Dziennika Bałtyckiego" padło pytanie, skierowane do prezydenta Pawła Adamowicza , dotyczące ewentualnego zarządu komisarycznego. Fragment debaty "Dziennika Bałtyckiego", w którym zadano pytanie dotyczące komisarza [wideo]:

Całą relację z debaty przeczytasz tutaj: Wybory samorządowe 2018 w Gdańsku. Debata kandydatów na prezydenta Gdańska zorganizowana przez "Dziennik Bałtycki" 10.10.2018 [relacja]

Prezydent Gdańska w sądzie

Przypomnijmy, na 28 listopada zaplanowano kolejny termin w procesie, który dotyczy oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska z lat 2010-2012. Według śledczych polityk miał wówczas nie wpisywać w dokumentach dwóch mieszkań, a dane dotyczące wykazywanych przez niego i rzeczywiście posiadanych oszczędności nie zgadzały się. Sam Adamowicz przekonywał, że wypełniając dokumenty zwyczajnie się pomylił, a później „powielił błąd w paru kolejnych oświadczeniach”, jednak na sali sądowej prezydent odmówił składania wyjaśnień.

Niewykluczone, że 28 listopada wypowiedzą się strony. Oznacza to również, że rozstrzygnięcia w głośnym procesie, nawet w pierwszej instancji, nie należy spodziewać się przed wyborami samorządowymi, w których Adamowicz ubiega się o reelekcję na stanowisko prezydenta Gdańska.

Adwokat komentuje

- Rzeczywiście w ostatnim okresie takie pogłoski (dot. zarządu komisarycznego - dop.red.) się pojawiają, ale pragnę państwa uspokoić, że do tego nie jest taka łatwa droga - powiedział w czwartek, na specjalnie zwołanej konferencji mec. Jerzy Glanc, adwokat Pawła Adamowicza.

Zdaniem mecenasa Glanca, "póki co w tej sprawie nie pojawiły się żadne okoliczności, które wskazywałyby na to, że ocena sądu będzie odbiegała w sposób istotny od tej oceny, która miała miejsce 2 lata temu": - To znaczy od warunkowego umorzenia postępowania - zaznaczył.

Czytaj też: Sąd: Adamowicz popełnił przestępstwo, ale kary nie będzie

Wskazał także, że komisarz jest wyznaczany w zupełnie innej sytuacji. - Nie w sytuacji sprawy karnej, nie w sytuacji tymczasowego aresztowania, tylko wówczas, jeżeli organy miasta, organy samorządowe, łamią konstytucję i ustawy. Wówczas wojewoda jest zobowiązany wezwać do usunięcia naruszenia prawa. I dopiero w sytuacji kiedy takie naruszenie nie zostanie usunięte, wtedy może zostać wszczynana procedura wyznaczania komisarza miejskiego - powiedział mec. Glanc.

I zaznaczył: - Sytuacja komisarza w żaden sposób nie przystaje w chwili obecnej do sytuacji pana prezydenta Pawła Adamowicza.