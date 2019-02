Więcej kontroli parkowania na terenie Głównego Miasta w Gdańsku

Oprócz mandatów dotychczasowy bilans akcji strażników wynosi: 16 pouczeń, 179 blokad na koła i cztery sprawy skierowane do sądu.

- W 117 przypadkach funkcjonariusze zostawili kierowcom zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu, co oznacza konieczność stawienia się w siedzibie straży miejskiej i złożenia wyjaśnień. Każda taka sprawa kończy się mandatem albo pouczeniem lub wnioskiem do sądu. Restrykcyjne działania ze strony strażników są wynikiem między innymi licznych skarg mieszkańców, którzy na numer 986 zgłaszają zablokowane przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, zastawione chodniki, jak również inne przypadki łamania przepisów przez kierowców. Celem akcji było ograniczenie liczby popełnianych wykroczeń do minimum - dodaje Wojciech Siółkowski, rzecznik prasowy gdańskiej SM.

Mundurowi podkreślają, że takie akcje są też dobrą okazją, by podnosić świadomość kierowców, którzy często nie znają zasad obowiązujących w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonego postoju.

- Prowadzący pojazdy wielokrotnie usprawiedliwiali się twierdząc, że od skrzyżowania nie widzieli żadnego znaku zakazu. Byli zaskoczeni, że są w strefie, która obejmuje pewien obszar, a znaki ustawiane są jedynie przy wjazdach stref i obowiązują aż do odwołania. Warto podkreślić, że wzmożone kontrole na terenie Głównego Miasta będą prowadzone cyklicznie, w różnych terminach i już bez zapowiedzi - dodaje W. Siółkowski.