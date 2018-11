Wiecha zawisła nad nowym blokiem operacyjnym w szpitalu na gdańskiej Zaspie. Pierwsze operacje na nowym bloku planowane na 2020r. [zdjęcia]

Nowy blok operacyjny znajdzie swoje lokum w trzykondygnacyjnym obiekcie dobudowanym do głównego budynku szpitala. Na powierzchni użytkowej liczącej 5709 m kw. zmieści się nie tylko nowy blok z ośmioma salami operacyjnymi, ale również dwa oddziały z 68 miejscami dla chorych – urologiczny i urazowo-ortopedyczny, które od dawna już funkcjonują w szpitalu na Zaspie a i są wręcz oblegane przez pacjentów. Po przeprowadzce do nowego lokum pacjenci będą mieli o wiele lepsze warunki pobytu.

- Dobudowa nowego skrzydła szpitala przebiega zgodnie z planem i powinna być zakończyć się za rok – informuje Piotr Wróblewski, wiceprezes ds. ekonomicznych spólki Copernicus. Na poziomie tzw. przyziemia zlokalizowane będą szatnie oraz pomieszczenia techniczne, parter zarezerwowany jest dla dwóch oddziałów – urologicznego (29 łóżek) oraz urazowo-ortopedycznego (39 łóżek) wraz salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym ( w tym zakupem RTG z ramieniem C, tor wizyjny laparoskopowy), Na pierwszym pietrze znajdzie się blok operacyjny z ośmioma salami wraz w tym salą hybrydową oraz salą wybudzeń z sześcioma stanowiskami. Będzie on wyposażony w sprzęt najnowszej generacji, w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG ramie C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze, sala hybrydowa wyposażona będzie w nowoczesny angiograf . Przetarg na jego zakup już rozstrzygnięto – wygrała go firma Simens.

- Od wielu już lat stary blok z pięcioma salami operacyjnymi nie spełnia wymaganego standardu , wielokrotnie był dopuszczany do użytku warunkowo – przyznaje wiceprezes Wróblewski. Warto pamiętać, ze obecny blok operacyjny powstał w 1984 r., a jego projekt pochodził z lat 70. ubiegłego wieku. Początkowo planowano jedynie modernizacje starego bloku i jego dostosowanie do wymogów stawianych tego typu obiektom zarówno przez płatnika, czyli NFZ jak i pacjentów. Zarząd WP zdecydował jednak inaczej – nowy blok ma nie tylko zaspokoić dzisiejsze potrzeby szpitala, ale również stworzyć warunki rozwoju w przyszłości.

Z nowego bloku korzystać będą te same oddziały co dzisiaj , a więc – chirurgia ogólna, położnictwo z ginekologią, urologia i ortopedia oraz kardiochirurgia dziecięca – wylicza Piotr Wróblewski. Praktycznie tylko okulistyka ma i nadal będzie miała własne sale operacyjne.

Nowy blok operacyjny to nie jedyna inwestycja, która ma poprawić warunki leczenia chorych w szpitalu na Zaspie. Dobiega końca remont dwóch kolejnych oddziałów szpitalnych – drugiej części interny oraz chirurgii. W planach jest m .in. rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i wydzielenie w nim osobnej części dla dzieci oraz tak bardzo oczekiwana przez pacjentów dochodzących z miasta – gruntowna przebudowa przyszpitalnej przychodni.

- Takich ważnych inwestycji mamy w planach o wiele więcej – podkreśla Marszałek Mieczysław Struk. - Do 2022 roku samorząd zamierza na nie wydać 600 mln zł. Korzystamy oczywiście ze wsparcia środków unijnych, nie są one jednak dedykowane dla wszystkich rodzajów opieki zdrowotnej a jedynie dla tych niezbędnych w danym regionie. Dla nas, tu na Pomorzu, najważniejsze są bloki operacyjne. W szpitalu na Zaspie oraz w Wejherowie. Niezwykle ważna jest też przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Mniejsze inwestycje, ale również ważne dla lokalnej społeczności czekają szpital w Kościerzynie. Ambicją samorządu jest by po ich zakończeniu placówki marszałkowskie stały się szpitalami XXI wieku.

