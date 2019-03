Wieczór wyborczy Aleksandry Dulkiewicz. "Wszystko dla Gdańska!"

W swoim kilkunastominutowym przemówienie wspominała prezydenta Pawła Adamowicza, prosząc, aby go uczcić nie minutą ciszy, a gorącymi oklaskami. Co też zrobiono.

Zapowiedziała jednak, że nie jest drugim Pawłem Adamowiczem, ale obiecuje kontynuować jego misję.

Swoje wystąpienie zakończyła słowami: "Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla wszystkich".

Następnie dostała wielki bukiet od Piotra Adamowicza - brata zamordowanego prezydenta, który powiedział do niej jedno słowo - "Powodzenia". A do wszystkich obecnych zwrócił się słowami: - Ona będzie potrzebowała wsparcia, poparcia i pomocy. Proszę was o wsparcie jej przez 5 lat.

Aleksandra Dulkiewicz była potem pytana przez dziennikarzy.

- Dziękuję za każdy głos, dziękuję każdemu, kto wziął udział w wyborach. Dzisiaj jakiś etap w historii naszego Gdańska się kończy i jakiś etap się zaczyna - mówiła. - Kolejna odsłona to 24 marca wybory do rad dzielnic - dodała.

Była pytana o gabinet. Mówiła, że nadal nie podjęła jeszcze decyzji, gdzie będzie urzędować. - Ale nie jest to pierwsza decyzja do podjęcia - stwierdziła. - Te siedem tygodni to najbardziej gęsty, obfitujące w emocje czas w moim życiu.

Na stwierdzenie, że jeśli zostanie prezydentem, to otworzy nowy etap w historii Gdańska i będzie pierwszą prezydentką oraz czy jest na ten stołek przygotowana, odparła, że na drogę życia społecznego weszła jako młoda osoba. - Już jako osiemnastolatka zostałam członkiem partii politycznej, potem były różne funkcje, ale wiem, jak kluczową rolę pełni drużyna - powiedziała. - Wiem, że my mamy najlepszą drużynę w Gdańsku.

Pytano ja też o zielony kolor sukienki. Ona sama mówiła o tym, że to kolor wiosny, ale też jej rzeczniczka dodała: - Lubimy Lechię.

Potem było krojenie wielkiego tortu z napisem "Wszystko dla Gdańska".

Agnieszka Pomaska powiedziała potem: - To na pewno duże wyzwanie, ale jak powiedział brat prezydenta Adamowicza, Ola potrzebuje naszego wsparcia i będzie je miała. Nie tylko wsparcie Platformy, ale też moje osobiste. Jestem pewna, że sobie poradzi. Na pewno taki chrzest bojowy, bardzo trudny, przeszła. I zdała go celująco. I to, że ona zostanie prezydentem, mimo trudnych okoliczności, dobrze rokuje Gdańskowi.

Piotr Borawski wiceprezydent Gdańska na pytanie - co jest mocną stroną Aleksandry Dulkiewicz, mówi, że jest bardzo otwarta i ma bardzo dużo empatii w stosunku do ludzi. - Ma też coś, co nie jest częste w polityce: ludzie do niej się garną - tłumaczy. - A druga jej cecha to ta, że jest konkretna i bardzo decyzyjna. To dobry zestaw do funkcji, którą będzie obejmować - dodaje.

Jak mówiono w kuluarach, przed Aleksandrą Dulkiewicz wybór jeszcze jednego wiceprezydenta. I to powinno się rozstrzygnąć w najbliższych dniach.