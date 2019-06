Wielka gala plebiscytu "Uśmiech Dziecka". Nagrody wręczyliśmy na promie Polferries na Westerplatte! Galeria zdjęć - cz. I

Podczas uroczystej gali na na promie Polferries na gdańskim Westerplatte wręczyliśmy wszystkim naszym laureatom plebiscytu "Uśmiech dziecka" wyjątkowe nagrody. Nagrody podczas niedzielnego spotkania otrzymały dzieci, których zdjęcia zajęły od 1 do 3 miejsca w kategoriach powiatowych i od 1 do 3 w kategorii wojewódzkiej.Wszystkich jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali!