Wielka mobilizacja! Prawie 2 tys. kibiców Pogoni pojechało Gdańska. Zobacz ZDJĘCIA

Runda wiosenna w piłkarskiej ekstraklasie ruszyła w piątek. Pogoń swój inauguracyjny mecz rozegra w sobotę, rywalem będzie Lechia w Gdańsku. Początek spotkania o godz. 20.30.

Fani ze Szczecina zamówili na mecz w Gdańsku 1 948 wejściówek. Ostatecznie na mecz z Lechią pojechało około 1 800 kibiców.

- Weźcie sobie do serca i przekażcie każdemu. Jedziemy tam reprezentować Pogoń Szczecin - apeluje na FB Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy". - To będzie najliczniejszy wyjazd ligowy w czasach "nowożytnych". Każdy, bez wyjątku będzie zachowywał się z fasonem, każdy bez wyjątku zabiera barwy. Jedziemy zalać Gdańsk morzem granatowo - bordowych barw! Do zobaczenia! RAZEM WSZYSCY!