2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał Pucharu Polski między Arką Gdynia, a Legią Warszawa. Bilety na mecz rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

Od kilku lat finał Pucharu Polski cieszy się bardzo dużą popularnością. Znacząco przyczyniła się do tego decyzja obecnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka, który postanowił, że zagości na stałe na Stadionie Narodowym. Wcześniej decydujące spotkania były rozgrywane praktycznie w całej Polsce i tak Legia w sezonie 2010/11 świętowała zdobycie pucharu w Bydgoszczy, a rok później w Kielcach.W ostatnich latach na decydującym o zdobyciu trofeum meczu pojawiało się na trybunach grubo ponad 40 tysięcy fanów. Podobnie będzie i w tym roku, bo bilety na to spotkanie rozeszły się niesamowicie szybko.Sprzedaż wejściówek ruszyła 5 kwietnia , ale często kibice czekają z zakupem na wyłonienie finalistów. W tym roku do sprzedaży ogólnej trafiło ponad 10 tysięcy biletów w cenie 40 złotych za kategorię 1 i 30 złotych za kategorię 2. Oprócz tego dostępne były również bilety dla osób niepełnosprawnych w cenie 20 złotych. Zakup był w tym roku niezwykle prosty, gdyż nie była potrzebna Karta Kibica. Ostatnie bilety z neutralnej puli zostały zakupione 23 kwietnia.Tradycyjnie, oprócz biletów w sprzedaży ogólnej, PZPN przydzielił odpowiednie pule klubom, które zagrają w finale. Zarówno Arka jak i Legia dostały po 10 tysięcy miejsc za bramkami dla swoich kibiców. Legioniści dali pierwszeństwo podczas sprzedaży osobom, które mają karnety i chodziły już na mecze w tym sezonie. Następni byli fani z Kartami Kibica.Część biletów przypadła również uczestnikom Pucharu Tymbarku. Finał tego młodzieżowego turnieju zostanie rozegrany w dniu finału PP w godzinach 10-14. Mecz Arki z Legią rozpocznie się o godzinie 16.Na stadionie będą również strefy buforowe, które mają pomóc w bezpiecznym rozegraniu zawodów. Przeznaczono na nie około 8 tysięcy miejsc.Sprzedaż biletów odbywała się za pomocą strony „laczynaspilka.pl” i stron klubowych finalistów Pucharu Polski.