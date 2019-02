Wiemy, kto będzie sędziował Lechii Gdańsk i Arce Gdynia w 22. kolejce Lotto Ekstraklasy

Jako pierwsza do akcji przystąpi Arka Gdynia. Spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec na wyjeździe zaplanowane zostało na sobotę. Początek o godz. 18. Rozjemcą tego pojedynku będzie Łukasz Szczech z Warszawy.

Arbiter ten miał już okazję gwizdać Arce w tym sezonie. Było to w meczu 19. kolejki Lotto Ekstraklasy, kiedy to żółto-niebiescy mierzyli się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wtedy to padł remis 1:1. Dla Zagłębia Sosnowiec będzie to natomiast pierwsze zetknięcie z tym sędzią.

Również w sobotę w akcji zobaczymy też aktualnego lidera Lotto Ekstraklasy. Lechia Gdańsk zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Początek tego pojedynku o godz. 20.30. PZPN wyznaczył do sędziowania w tym spotkaniu Krzysztofa Jakubika z Siedlec.

Lechia miała do czynienia z Jakubikiem w tym sezonie dwukrotnie. Najpierw ograła na wyjeździe Górnik Zabrze 2:0, a potem zremisowała w Gliwicach z Piastem (1:1). Koronie Jakubik gwizdał natomiast w bieżących rozgrywkach raz, w wygranej 2:1 batalii ze Śląskiem Wrocław przed własną publicznością.

Obsada sędziowska 22. kolejki Lotto Ekstraklasy

15 lutego (piątek)

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze, godz. 18, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Piast Gliwice - Lech Poznań, godz. 20.30, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork).

16 lutego (sobota)

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock, godz. 15.30, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia, godz. 18, sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa).

Korona Kielce - Lechia Gdańsk, godz. 20.30, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce).

17 lutego (niedziela)

Zagłębie Lubin - Miedź Legnica, godz. 15.30, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków).

Legia Warszawa - Cracovia, godz. 18, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom).

18 lutego (poniedziałek)

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław, godz. 18, sędzia: Paweł Gil (Lublin).