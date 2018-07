Łukasz Szczech (© Fot. Piotr Krzyzanowski/Polskapresse)

W piątek wraca Ekstraklasa. W piątek pierwszy mecz sezonu w Białymstoku rozegra Lechia Gdańsk, a dzień później w Krakowie z Wisłą zagra z gdyńska Arka. Poznaliśmy już obsadę sędziowską 1. kolejki Lotto Ekstraklasy.

W spotkaniu Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok arbitrem głównym będzie Łukasz Szczech. Sędzią Var będzie natomiast Paweł Gil, który dopiero co zakończył pracę na mistrzostwach świata w Rosji. Zarówno kibice Lechii Gdańsk, jak i Jagiellonii Białystok dobrze pamiętają sędziego Łukasza Szczechę. Arbiter w ubiegłym sezonie prowadził 9. kolejkę Ekstraklasy, podczas której to właśnie biało-zieloni na własnym stadionie przyjmowali Jagiellonię. Szczech zapewne także pamięta tamto spotkanie. Sędzia podjął wtedy bardzo kontrowersyjną decyzję.



Cofnijmy się do spotkania z 18 września 2017 r. Lechia przyjmowała w Gdańsku Jagiellonię. Biało-zieloni po 12 minutach prowadzili 1:0. Strzelca bramki Błażej Augustyn strzelił także kolejną bramkę, tyle że samobójczą. Kilka minut później cudownym prostopadłym zagraniem popisał się Martin Pospisil, a równie pięknym lobem Dusana Kuciaka pokonał Przemysław Frankowski i Lechia przegrywała już 1:2. Po przerwie Przemysław Frankowski tym razem asystował. Z prawej strony pola karnego zgrał piłkę do środka, a piłkę do bramki skierował Fedor Cernych. 10 minut później bramkę kontaktową po podaniu Balde strzelił Marco Paixao. Kolejne 10 minut później okazję, żeby pogrążyć gdańszczan, miał Arwydas Nowikowas, ale zawodnik Jagiellonii strzelił prosto w Dusana Kuciaka. Piłkę, która wróciła przed pole karne, przejął Fedor Cernych, ale faulował go Grzegorz Wojtkowiak. Piłka odbiła się wprost pod nogi jednego zawodników Jagiellonii, który przelobował leżącego na ziemi Dusana Kuciaka. Łukasz Szczech odgwizdał jednak wcześniej faul na Cernychu i nie uznał gola. Marco Paixao za to w ostatniej minucie doliczonego czasu gry wyrównał strzałem z główki i Lechia uratowała 1 punkt.



Arka Gdynia w sobotę zagra za to z krakowską Wisłą. Sędzią głównym spotkania będzie Piotr Lasyk z Bytomia. Asystować mu będą: Krzysztof Myrmus, Bartłomiej Lekki i Daniel Kruczyński. Arbitrem Var będzie Daniel Stefański, a AVar Marcin Boniek. Lasyk w ubiegłym sezonie sędziował trzy spotkania żółto-niebieskich. Z tego dwa przegrane i jeden wygrany. Wiśle natomiast jedno spotkanie, które klub z Krakowa zremisował.





