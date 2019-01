Wiosną polecimy z Gdańska do Zurychu dzięki nowemu przewoźnikowi. Swiss będzie realizował loty 4 razy w tygodniu

Na mapie lotniczych połączeń z Gdańska pojawi się kolejny kierunek. Od wiosny przyszłego roku, z Gdańska będzie można polecieć do największego miasta w Szwajcarii - Zurychu.

Loty szwajcarskich linii lotniczych będą realizowane 4 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Loty mają być realizowane zarówno Airbusami A220 (dawny Bombardier C Series) jaki Embraerami 190, należącymi do Helvetic Airways – linii partnerskiej Swiss.

Port im. Lecha Wałęsy to czwarte lotnisko w Polsce, na które będzie latał Swiss. Szwajcarska linia lata już do Zurychu z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

Od kwietnia przyszłego roku liniami z Gdańska polecimy także do Kutaisi w Gruzji, niemieckiej Bremy i do stolicy Norwegii - Oslo.

