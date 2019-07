,,Wisłoujście 1577" - gdańskie widowisko rekonstrukcyjne. Twierdzę będą oblegać wojska Stefana Batorego, będzie też desant morski

Historia "na żywo" w Twierdzy Wisłoujście: 6 lipca 2019.

– Festiwal rekonstrukcyjny „Wisłoujście 1577”, to podróż w przeszłość która przybliży nam losy zatargu polsko-gdańskiego i historię wielokrotnie obleganej, lecz niezdobytej Twierdzy Wisłoujście. Międzynarodowy festiwal rekonstrukcyjny to także zapowiedź i wprowadzenie do opowieści, której epilog pokażemy w przyszłym roku. O potyczce przy fortyfikacji i losach Morza Bałtyckiego opowie nam ponad 250 rekonstruktorów z Polski, Niemiec, Czech, USA oraz Hiszpanii. Od 16:00 Twierdzę będą oblegać wojska Stefana Batorego, a wśród huku dział i muszkietów zostanie przeprowadzony desant morski – mówi Maciej Flis z Muzeum Gdańska, kierownik Twierdzy Wisłoujście.