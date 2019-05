Władze Gdańska chcą 3 mln zł od rządu za "deformę" edukacji. Przedsądowe wezwanie do zapłaty do Ministerstwa Finansów

To nie koniec inwestycji. W 2019 r. samorządy ponoszą kolejne wydatki związane z koniecznością przygotowania miejsc w szkołach ponadpodstawowych dla podwójnego rocznika uczniów.

Przedstawiciele 10 miast tłumaczą, że w związku z reformą edukacji z 2017 r. na dostosowanie szkół do jej założeń przeznaczyli miliony złotych. Chodzi o przygotowanie się do likwidacji gimnazjów i utworzenie 8-klasowych szkół podstawowych.

- Kiedy te środki zostaną zaksięgowane, będziemy o nie walczyć. Koszty przystosowania szkół podstawowych, stworzenie sieci świetlic, placów zabaw to w Gdańsku ponad 30 milionów złotych - dodaje prezydent.

Gdańsk domaga się 3 mln zł . - Wezwanie do zapłaty, które składamy, dotyczy 2017 roku, ale większość gmin poniosła jeszcze większe wydatki w 2018 roku - mówi Aleksandra Dulkiewicz , prezydent Gdańska.

We wtorek 21 maja prezydenci tych miast złożyli w Ministerstwie Finansów przedsądowe wezwania do zapłaty. Celem jest odzyskanie pieniędzy wydanych na reorganizację szkolnictwa w związku z reformą edukacji z 2017 roku, zwaną przez wielu samorządowców „deformą”. Chodzi o środki przeznaczone m.in. na przystosowanie szkół.

W sumie 10 największych polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich domaga się ponad 100 mln zł. Oprócz Gdańska są to: Łódź, Rzeszów, Wrocław, Białystok, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa.

- Od początku gminy mówiły jednym głosem, że tzw. reforma edukacji nie prowadzi do niczego dobrego. Na dostosowanie szkół poszły grube miliony, odbierając szansę na inne kluczowe i niezbędne inwestycje - mówił nam wtedy Piotr Kowalczuk , wiceprezydent Gdańska.

- Słyszeliśmy wielokrotnie, jak uśmiechnięta minister edukacji mówiła, że tych kosztów dodatkowych nie będzie, a jeśli będą, to w całości pokryje je rząd. Okazało się oczywiście, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie spełnił swoich obietnic - komentuje Rafał Trzaskowski , prezydent Warszawy.

Tymczasem Aleksandra Dulkiewicz zapowiada: - Dzisiaj jako prezydenci idziemy na bój, ale idziemy na bój dla wszystkich, bo sprawa dotyczy każdego samorządu w Polsce.

Dodajmy, że Sopot na razie nie dołączył do miast, które złożyły w Ministerstwie Finansów wezwanie do zapłaty. W kurorcie w związku z reformą oświaty w 2 szkołach przeprowadzono prace remontowe zwiększające liczebność klas. Ich koszt to 100 tys. zł.

Również władze Gdyni nie przyłączyły się do tej inicjatywy.

