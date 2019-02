Włamał się do kiosku i ukradł zdrapki. Usiłował też włamać się do dwóch innych miejsc. Został zatrzymany

W sobotę ok. godz. 1.00 policjanci z gdańskiej komendy odebrali zgłoszenie dotyczące włamania do kiosku przy ul. Gościnnej. Na miejscu okazało się, że sprawca zbił szybę jednak najprawdopodobniej nie wszedł do środka i nic nie ukradł. Funkcjonariusze na miejscu zdobyli informacje dotyczące rysopisu mężczyzny, który próbował się włamać do sklepu oraz w którą stronę uciekł.

W tym kierunku pojechali policjanci z innego patrolu. W trakcie swojej pracy wywiadowcy zauważyli zbitą szybę w innym kiosku. Wewnątrz, na podłodze były rozrzucone różne przedmioty, co wskazywało, że sprawca tym razem wszedł do środka.

Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Sprawdzili także monitoring, ustalili świadków i przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje na temat tego zdarzenia.

W trakcie tych kontroli okolicy, odebrali kolejne zgłoszenie o włamaniu do sklepu, tym razem przy ul .Sandomierskiej. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i tam potwierdzili kolejną próbę kradzieży z włamaniem.

Policjanci ustalili, że młody mężczyzna odjechał chwilę wcześniej z pobliskiego miejsca taksówką. Policjanci poszli tym tropem i zdobyli kolejne informacje o sprawcy. O godz. 6.00 wywiadowcy weszli do jednego z mieszkań na gdańskiej Oruni i zatrzymali 19-letniego mieszkańca Gdańska, podejrzanego o te przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu ukradzione przedmioty, w tym terminal do kart płatniczych, drukarki do kuponów loterii, prawie 1500 szt. zdrapek, ok. 100 zł, oraz kuchenkę mikrofalową. Wartość ukradzionych przedmiotów to ponad 5 tys. zł.

Zatrzymany 19-latek spędził noc w policyjnym areszcie, następnego dnia został przesłuchaniu i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży z włamaniem do dwóch innych punktów handlowych. Mężczyzna przyznał się do tych przestępstw i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Kradzież z włamaniem jest przestępstwem zagrożonym karą do 10 lat więzienia.



Rozpoznajesz ich? Są poszukiwani przez policję ⇩

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!