Włochy - Polska, ME U-21. Wynik meczu. Polska reprezentacja krok od półfinału. Włosi na kolanach! Zobacz bramkę. WIDEO

Kluczowe w naszym zwycięstwie było kilka aspektów. To dyscyplina, poświęcenie, organizacja, wzajemna pomoc i wiara w końcowy sukces. To cechuje mój zespół. Zawsze wierzymy, że na koniec dnia możemy wygrać z każdym. Nie mamy żadnych kompleksów. Przeciwnik bywa od nas lepszy, spycha nas do defensywy, ale my się nie poddajemy i wymagamy tego od siebie i od wszystkich w drużynie - powiedział przed kamerą TVP Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski U-21.

Z kolei gospodarze turnieju na początek pokonali 3:1 Hiszpanów. W środę siłę ekipy z Półwyspu Apenińskiego sprawdzą Biało-Czerwoni. Jak to mówią, miejscowym często pomagają ściany, ale dla Polaków to nie jest mecz o życie. Drużyna trenera Michniewicza w zasadzie nic nie musi, a może.

W ten mecz włożyliśmy mnóstwo wysiłki i mądrości. W każdej rywalizacji trzeba mieć trochę szczęścia, a my dzisiejszego wieczoru mieliśmy wszystko. Ciężko przygotowywaliśmy się do mistrzostw Europy i udanie rozpoczęliśmy ten turniej. Przede wszystkim byliśmy skuteczni i potrafiliśmy zniwelować atuty Belgów - cieszył się po ostatnim gwizdku Czesław Michniewicz.

Nasi kolejni przeciwnicy mają konstelację gwiazd. Takiej kadry nie mieli dawno. Będziemy jednak odpowiednio przygotowani, mamy swoich ludzi na meczach przeciwników. Będziemy patrzeć na ich system gry i mamy jeszcze trochę czasu - dodaje Michniewicz.

Włochy - Polska, ME U-21. Myśli o awansie zaczynają się pojawiać

Co by jednak nie mówić, Biało-Czerwoni są w znakomitym położeniu. Jeśli w środę pokonają gospodarzy, może się okazać, że sześć punktów wystarczy, by awansować do półfinału rozgrywek. A to byłaby prawdziwa sensacja! Nie dmuchajmy jednak przedwcześnie balonika.

Włochy - Polska. Mistrzostwa Europy U-21. Kursy, typy bukmacherów

Rzućmy jeszcze okiem na notowania bukmacherów. Kto jest faworytem środowego spotkania? Poniżej prezentujemy kursy.

Włochy: 1,42

Remis: 4,35

Polska: 7,08

Szczegóły dotyczące meczu Włochy - Polska: