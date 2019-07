Wodowanie holownika dla Marynarki Wojennej RP w Remontowej Shipbuilding w Gdańsku 8.07.2019. Holownik otrzymał imię Mieszko [wideo, zdjęcia]

Przekazanie okrętów nastąpi w latach 2019-2020, z czego trzy jednostki powinny zostać dostarczone jeszcze w tym roku - jeden do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i dwa do 3. Flotylli Okrętów. Pozostałe trzy okręty zostaną oddane do końca 2020 roku - dwa trafią do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i jeden do 3. Flotylli Okrętów.

Zwodowany 8 października ubiegłego roku pierwszy holownik H-11 Bolko, który trafi do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża jest obecnie w trakcie realizacji portowych i morskich prób zdawczych.