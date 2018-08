W poniedziałek "Dziennik Bałtycki" jako pierwszy poinformował o tym, że wojewoda pomorski zdecydował się zaskarżyć do sądu Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania. Anna Strzałkowska współprzewodnicząca gdańskiej rady ds. Równego Traktowania wystąpiła z prośbą o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Miejscy radni PO nie kryją oburzenia na decyzję wojewody. A Odpowiedzialny Gdańsk, czyli przeciwnicy uchwały - świętują.

-Wojewoda z PiS jest wrogiem Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania. Czy czegoś innego można było spodziewać po człowieku, który na tragedię ludzką - nawałnicę, która przeszła przez miejscowość Rytel - zareagował słowami: „Do zbierania gałęzi, do zamiatania liści nie będziemy wzywać wojska”- pyta retorycznie Mateusz Skarbek, radny PO-Wojewoda z PiS tym razem na gdańską próbę walki z inną ludzką tragedią - nienawiścią, dyskryminacją i prześladowaniem - reaguje w sposób podły.

Takie są kwalifikacje partyjnych działaczy z PiS. Żenujące- komentuje Skarbek.

Ujawniona w poniedziałek przez "Dziennik Bałtycki", oburza miejskich radnych PO.- To kolejny przejaw ingerowania politycznego wojewody w decyzje Rady Miasta. Mam pewność, że to decyzja czysto polityczna i ideologiczna. Dobrze, że tym razem wojewoda oddał sprawę do sądu, zamiast ją całkowicie zablokować. Czekamy na rozstrzygnięcie, bo zapisy gdańskiego Modelu są bardzo potrzebne i liczymy że szybko wejdą w życie- mówi namInnego zdania są ci, którzy protestowali przeciwko uchwale. Dla nich decyzja wojewody oznacza powód do świętowania.- Zapowiedź decyzji wojewody pomorskiego o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Gdańska – tzw. Model Równego Traktowania, przyjmujemy z zadowoleniem. Jest do dla nas sygnał, że obywatelski sprzeciw wobec działań władz miasta ma sens. Po przyjęciu uchwały 28 czerwca , staraliśmy się informować wojewodę o naszych uwagach do dokumentu, zastrzeżeniach prawnych i możliwych rozwiązaniach. Mamy nadzieję, że odpowiednio przygotowana pod względem merytorycznym i prawnym skarga, będzie dla WSA podstawą do wycofania z porządku prawnego tej uchwały- komentuje dla "Dziennika Bałtyckiego"- Jako Inicjatywa Obywatelska Odpowiedzialny Gdańsk nie zamierzamy czekać na rozstrzygnięcie WSA i chcemy już w sierpniu rozpocząć serię spotkań z rodzicami, nauczycielami, pedagogami, na których chcemy informować, ostrzegać i przekazywać istotne informacje na temat Modelu Równego Traktowania- zapowiada Majewski.Anna Strzałkowska współprzewodnicząca gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania wystąpiła już z prośbą o wsparcie do. -Poprosiliśmy o wsparcie w zakresie kompetencji RPO ze względu na próby blokowania realizacji Modelu. Decyzją wojewody jestem zawiedziona. Ponad setka osób pracowała nad modelem ekspercko przez 9 miesięcy, to są tysiące godzin, a model jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby gdańszczan i gdańszczanek i nie tylko jest potrzebny, ale tez może być przykładem dla innych samorządów, jak budować miasto przyjazne, solidarne i bezpieczne dla każdej osoby- mówi Anna Strzałkowska, która była jedną z koordynatorek modelu.Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania to dokument z rekomendacjami, nad którym praca trwała od września 2017 r. do maja 2018 r. Zapisy uchwały mają sprawić, że Gdańsk będzie miejscem przyjaznym każdej osoby bez względu na jej płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe oraz religię lub bezwyznaniowość. Dokument od początku powstawania wzbudzał kontrowersje. Zdaniem jego przeciwników promuje bowiem homoseksualizm.Czytaj też: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/wojewoda-pomorski-zaskarzy-do-sadu-gdanski-model-na-rzecz-rownego-traktowania,13394679/ Wojewoda wsłuchał się w, które domagały się, by zablokował uchwałę wprowadzającą model w życie. - Wniesienie skargi do sądu administracyjnego jest w ocenie wojewody uzasadnione tym, że niektóre zapisy uchwały naruszają ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o pomocy społecznej. Bardziej szczegółowo w tej sprawie można będzie wypowiedzieć się po sporządzeniu skargi wraz z uzasadnieniem, co nastąpi w najbliższym czasie- poinformowałaz biura wojewody.