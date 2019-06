"Wolność" kocham i rozumiem. Plejada gwiazd zagrała w Gdańsku

Wojtek Mazolewski wraz ze swoim zespołem wykonał piosenkę "Punkt Gdańsk", którą skomponował w podzięce za to, że urodził się w Gdańsku, dzięki czemu mógł nasiąkać atmosferą wolności. Zadedykował ją tym, którzy o wolności walczyli i dla tych, którzy wciąż walczą.

Jako pierwsza zabrzmiała piosenka "Kocham Wolność", hymn lat 80, zespołu Chłopcy z Placu Broni, której siłą rzeczy nie mogło zabraknąć podczas tego wieczoru. - Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem - wraz z Pauliną Przybysz i Organkiem śpiewała publiczność. Pod koniec utworu dołączył do nich Wojciech Waglewski, pod którego kuratelą artystyczną odbył się ten koncert.

Intrygujące kolaboracje pojawiły się w niemal każdym z ponad dwudziestu utworów. Brazylijskie rytmy w połączeniu z gitarą Wojciecha Waglewskiego można było usłyszeć m.in. we wspólnie wykonanym utworze - "Flota Zjednoczonych Sił" zespołu Voo Voo. W blisko trzygodzinnym wydarzeniu wystąpili czołowi polscy artyści, ale również goście z zagranicy: Wojciech Waglewski i zespół Voo Voo, Wojciech Mazolewski Quintet, Organek, Monika Brodka, John Porter, Anna, Paulina i Natalia Przybysz, Justyna Święs, Monika Borzym, Maria Peszek, Trebunie Tutki & Twinkle Brothers, The Pau i Ritmo Bloco.

To nie koniec muzycznej uczty

To nie koniec muzycznych wydarzeń podczas obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce

W poniedziałek o godz. 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności będzie możliwość wysłuchania premiery "Symfonii Szacunku", muzycznego projektu, którego uczestnicy pod kierownictwem Ola Walickiego zaprezentują piosenki, które częściowo weszły już do kanonu polskiej muzyki alternatywne Wśród wykonawców znajdą się Tomasz Lipiński, Gaba Kulka, Maria Peszek, Natalia Przybysz i Zbigniew Hołdys.

We wtorek o tej samej porze, na Placu Zebrań Ludowych zaplanowano widowisko muzyczno-multimedialne "30 lat wolności". Podzielone będzie na trzy rozdziały zatytułowane "Było", "Jest", "Będzie", które złożą się na opowieść o wolności od lat 80. ubiegłego wieku aż po dni dzisiejsze.

