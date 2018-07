Niebywałą zuchwałością odznaczył się 39-letni mężczyzna, który postanowił zrobić wizytę przyjacielowi z Gdańska. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że odwiedziny miały miejsce w areszcie śledczym, a "wyjątkowy" gość był od dawna poszukiwany przez policję.

- Okazało się, że zatrzymany przez nich mężczyzna, to 39- letni mieszkaniec Sopotu od 2017 roku poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości 12 podstawami prawnymi, w tym 5 listami gończymi. Mężczyzna ma do odbycia karę co najmniej trzech lat pozbawienia wolności m.in. za kradzieże z włamaniem, przestępczość narkotykową oraz rozboje.Jak ustalili policjanci, mężczyzna poszukiwany jest także przez Islandzka policję mi.in. za kradzieże, napaści seksualne, obnażanie się w miejscach publicznych. Mężczyzna właśnie na terenie tego kraju ukrywał się przed polskimi organami ścigania - poinformowała asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji.

Do zdarzenia doszło we wtorek 17 lipca, kiedy mężczyzna próbował wejść do aresztu śledczego legitymując się cudzym dokumentem tożsamości. Strażnik kontrolujący wejścia zwrócił uwagę, że fotografia nie zgadza się z faktycznym wizerunkiem osoby wizytującej. Od razu została wezwana policja, która. Na początku sprawa była związana jedynie z posługiwaniem się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Weryfikacja danych ujawniła jednak, że służby mają do czynienia z długo poszukiwanym przestępcą., a łącznie mówimy o aż 12 podstawach prawnych do poszukiwań. Teraz do tej sporej listy dojdzie także posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości.