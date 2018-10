Wprowadźmy bezpłatne lekcje tenisa do pomorskich szkół!

Do końca października szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do akcji Dzieciaki do Rakiet. Mają szansę otrzymać sprzęt tenisowy i szkolenia dla nauczycieli, by urozmaicić dzieciom lekcje WF.

Każda podstawówka, publiczna i niepubliczna, może zgłosić się do akcji Dzieciaki do Rakiet, dzięki której tenis wchodzi na stałe na lekcje wychowania fizycznego. Aby się zgłosić do akcji, szkoła musi przesłać krótki film lub zdjęcia ilustrujące sportowe pasje swoich uczniów. Można to zrobić do 31 października.

70 szkół, które zostaną zakwalifikowane do akcji Dzieciaki do Rakiet, otrzyma sprzęt tenisowy umożliwiający prowadzenie zajęć. W ubiegłym roku do programu dostały się m.in. szkoły z Gdyni, Szemudu, Rumi, Gdańska i Sopotu. Teraz kolejne szkoły z naszego regionu mogą pójść w ich ślady. Nie jest do tego potrzebna żadna specjalna infrastruktura – wystarczy sala gimnastyczna czy szkolne boisko.

– Jak zaczynałem swoją przygodę z tenisem, nie było takich możliwości, jakie są teraz, między innymi dzięki akcji Dzieciaki do Rakiet. Bardzo się cieszę, że zostałem wychowany w sportowym duchu, bo dzięki temu tenis stał się najwspanialszą przygodą mojego życia. Każdemu życzę takiej przygody – powiedział Mariusz Fyrstenberg, ambasador akcji Dzieciaki do Rakiet, który podczas swojej bogatej kariery grał na najwspanialszych kortach na świecie oraz reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich.

Minionego lata tenis opanował Pomorze. W Sopocie i Władysławowie odbyły się wyjątkowe imprezy, podczas których każde dziecko mogło bezpłatnie spróbować gry w tenisa pod okiem profesjonalnych trenerów. Frekwencja dopisała, zaś pełne sportowej pasji dzieciaki pokazały, że tenis sprawia im mnóstwo frajdy.

Gośćmi specjalnymi sopockiego wydarzenia byli wybitni tenisiści: Ula Radwańska i Mariusz Fyrstenberg. Dla młodych uczestników imprezy to była wyjątkowa okazja, by zagrać w tenisa z gwiazdami.

_– Bardzo się cieszę, że miałam okazję zagrać w tenisa z uczestnikami akcji Dzieciaki do Rakiet. Mam nadzieję, że wśród tych małych dzieci, tak jak we mnie kiedyś, zakiełkuje miłość do tego wspaniałego sportu _– mówiła Ula Radwańska, ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet.

Jak zgłosić szkołę do akcji Dzieciaki do Rakiet?

1. Nagraj krótki filmik lub zrób zdjęcia pokazujące, jak dzieci z Twojej szkoły bawią się poprzez sport.

2. Wejdź na stronę www.dzieciakidorakiet.pl.

3. Wypełnij formularz i wgraj film lub zdjęcia. Pojawią się one na stronie po akceptacji moderatora. Masz na to czas do 31 października.

4. 5 listopada wystartuje głosowanie na poszczególne szkoły. Głosuj na swoją szkołę i śledź wyniki głosowania internautów na stronie www.dzieciakidorakiet.pl. Głosować będzie można do 16 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia.

Więcej szczegółów oraz regulamin akcji na stronie www.dzieciakidorakiet.pl