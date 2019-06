Wręczono gdańskie nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2018

Przyznawana od 18 lat nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie. Jej wręczanie upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska. Współtwórca „Solidarności", działacz społeczny i kaszubski, za sprawą swojej działalności znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury, a także przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa otrzymało Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki.

W tej samej kategorii wyróżnieniami nagrodzono Fundację Generację oraz Fundację Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńcy Roku 2018 został Julian Pawlukiewicz, prezes firmy Johny Bross, wspomagającej hospicjum im. ks. Dutkiewicza.

Gdańskim Społecznikiem Roku 2018 okrzyknięto Agnieszkę Buczyńską, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu zwyciężyła w kategorii Gdańskiego Społecznika Roku.

Oprócz statuetek i czeków laureaci otrzymali symboliczne serwetki z kaszubskim haftem, w tym roku zastępując nimi bukiety kwiatów.

Galę uświetnił recital Piotr Pawlaka, który wykonał dla publiczności wybrane utwory z dorobku Fryderyka Chopina. Rozdanie nagród symbolicznie zakończył Etiudą Rewolucyjną. Podczas wydarzenia zabrzmiał też m.in. Polonez As-dur, zwany Heroicznym



Historia nagrody

Nagroda ta została ustanowiona w 2001 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska, po to by podkreślić rolę i wkład organizacji pozarządowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Od 2013 roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku. Jest to próba docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich finansowego zaangażowania we wspieranie istotnych społecznie inicjatyw.