Wrzeszcz nie zasypia dzięki Stacji Food Hall. Tu trzeba wysiąść

Goście mieli do dyspozycji ponad 20 restauracji i barów, w których zaserwowano najlepsze streetowe przysmaki z całego świata, m.in. azjatyckie noodle, amerykańskie sandwiche, autorskie makarony, hiszpańskie tapasy, gruzińskie chinkali, a nawet kaszubskie śledzie. Swoje koncepty kulinarne otworzyli tu znani i kochani przedstawiciele polskiego świata gastro - Jan Kilański, Tomasz Deker czy Piotr Ślusarz.

Wars wita was! Otwiera się Stacja Food Hall we Wrzeszczu

O oprawę muzyczną przez cały weekend (28-30 czerwca) dbali dj Mix a lot (React) i dj Mixtee, a także zespół steet’owy Jazz for a cat. Był to jednak dopiero przedsmak muzycznych wydarzeń, jakie planujemy w Stacji przez całe wakacje.

Już 13 lipca na scenie Stacji wystąpi Smolasty, artysta nominowany do Fryderyków za Fonograficzny debiut roku 2018 i autor hitów, takich jak "Antidotum" i "Uzależniony". Impreza nie jest biletowana.

Pre-opening był próbą generalną przed wielkim otwarciem Stacji. Przez 3 dni zagościło w niej blisko 3 000 osób, którym wydano ponad 5 000 porcji jedzenia. Oprócz tego przez cały czas działały także dwa bary, które konsumentom zaserwowały ponad 7 000 najlepszych piw i koktajli.