Współdecydowanie mieszkańców o miastach to przyszłość metropolii na Pomorzu

Szereg samorządów, zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, umówiło się na jeden wspólny termin głosowania nad projektami zgłoszonymi do budżetów obywatelskich. Przypomnijmy, ich idea polega na tym, że to mieszkańcy decydują o tym, jak zostanie wykorzystana część budżetu swojego miasta czy gminy w kolejnym roku. Mieszkańcy mają więc szansę wymyślić i zaproponować własne projekty dotyczące m.in. przebudowy, modernizacji w mieście lub mające charakter społeczny. Z budżetu obywatelskiego finansowane są te propozycje, które otrzymają najwięcej głosów mieszkańców.

W 6 z 8 miast, które należą do obszaru metropolitarnego, wzrosła frekwencja podczas głosowań nad projektami w ramach miejskich budżetów obywatelskich.

Zwiększająca się z roku na rok liczba zgłaszanych projektów oraz osób, które głosują nad nimi, świadczy o coraz wyższej świadomości społeczeństwa i chęci współdecydowania o swoim otoczeniu.

- Taka forma włączenia mieszkańców w decydowanie o ich otoczeniu wzmacnia ich więzi z miejscem zamieszkania. Pobudza i ożywia zainteresowania oraz pozytywnie wpływa na życie publiczne. Czynny udział mieszkańców w decydowanie o przestrzeni publicznej oraz współpraca między władzami samorządowymi to zdecydowanie przyszłość metropolii - uważa Jarosław Maciejewski, specjalista ds. komunikacji Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Metropolia na Pomorzu. Wzrosła popularność

Okazuje się, że wspólna, metropolitarna promocja akcji miała sens i przyczyniła się do jej popularyzacji wśród mieszkańców, bo uczestniczyli oni w głosowaniu liczniej niż w ubiegłym roku. Głosowanie przeprowadzono w dniach 10-24 września i wzięli w nim udział mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Sopotu, Rumi, Redy, Władysławowa, Kartuz i Żukowa. W tym roku, w porównaniu do ubiegłego, w 6 z 8 miast metropolitarnych wzrosła frekwencja głosujących - spadek wystąpił tylko we Władysławowie i Kartuzach. W sumie, w głosowaniu udział wzięło 70 785 osób, w ubiegłym roku było ich 65176.

O wzroście popularności budżetu obywatelskiego w ujęciu metropolitarnym świadczy też tegoroczny wzrost liczby projektów poddanych pod głosowanie - było ich 598, podczas gdy w ubiegłym roku głosowano nad 491 propozycjami mieszkańców.

W tym roku wyższa była też kwota, która zostanie przeznaczona na realizację projektów (wynosi ona ok. 27 mln zł, w ub. roku było to ok. 21,4 mln zł). W samym tylko Gdańsku udział w głosowaniu wzięło 48 760 osób (12,4 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania) - wybrano 82 projekty, w tym 9 ogólnomiejskich, które będą realizowane w 2018 i 2020 r.

Najwięcej punktów uzyskał projekt budowy drugiego prawoskrętu z al. Havla w kierunku Armii Krajowej (jego wartość to 650 tys. zł). Wśród innych projektów, które zostaną zrealizowane, można wymienić: zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku oraz instalacja systemu czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy.

Powstanie też m.in. plac zabaw „Karuzelin”. Mieszkańcy pochylili się też nad zwierzętami i zdecydowali o realizacji projektu na rzecz opieki nad kotami. Dzięki ich zaangażowaniu w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana powstanie dodatkowe oświetlenie. O ochłodę w upalne dni w parku Oruńskim zadbali pomysłodawcy „mgiełki wodnej - zamgławiacza”.

Metropolia na Pomorzu. Rower do głosowania

Organizatorzy budżetu obywatelskiego w Sopocie również mogą mówić o sukcesie. I tam wzrosła liczba zgłoszonych projektów przez mieszkańców, liczba projektów poddanych pod głosowanie i frekwencja - wyniosła ona 19,3 proc. (oddano 5592 głosy). Zeszłoroczna frekwencja wyniosła 15,4 proc. i była o ponad tysiąc głosów niższa. W różnych rejonach Sopotu pojawiło się 66 mobilnych punktów do głosowania, dostępnych dla mieszkańców. Nowością był rower z urną do głosowania, który jeździł po całym mieście.

Na realizację projektów wybranych przez mieszkańców miasto przeznaczy 4 mln zł, z czego 2 mln na projekty ogólnomiejskie i po 500 tys. na lokalne. Wśród tych ogólnomiejskich, mieszkańcy wybrali do realizacji propozycję całodobowego pogotowia ratunkowego, a także inicjatywę sprzątania lasów wokół wszystkich terenów mieszkalnych w Sopocie oraz umieszczenia dodatkowych koszy na śmieci. W ramach budżetu obywatelskiego powstanie też przejście pod al. Niepodległości w ciągu ul. BMC.

W Rumi największym poparciem cieszył się projekt dotyczący sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. Mieszkańcy wybrali też propozycję dotyczącą modernizacji placu zabaw w Parku Janowskim oraz przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie zrealizowany serial dokumentalny o historii miasta. Z kolei w Żukowie najwięcej głosów uzyskała propozycja o nazwie „Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru Rekreacyjnego Jeziorko”. Również zaangażowanie mieszkańców Redy przyczyni się do realizacji ciekawych miejskich inwestycji. I tak, w przyszłym roku uda się tam m.in. wyremontować chodnik w ciągu ulicy Długiej, stworzony zostanie parking rowerowy oraz szafki podręcznikowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie.

Metropolia na Pomorzu. Pieniądze na plażę i szkołę

We Władysławowie realizacji doczeka się 7 projektów - 4 z obszaru miejskiego i 3 z wiejskiego. Dzięki budżetowi obywatelskiemu uda się zbudować m.in. treningowe boisko piłkarskie, a także kupić i zainstalować 10 samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów. Mieszkańcy Kartuz postawili podczas głosowania m.in. na budowę placów zabaw na osiedlach Sikorskiego i Wybickiego, modernizację odcinka ul. Bursztynowej oraz na poszerzenie i ulepszenie dojazdów do budynków przy jednym z osiedli.

W Pruszczu Gd. w głosowaniu wzięło udział 2457 mieszkańców. Wartość wszystkich inwestycji wyniesie tam 600 tys. zł. - Budujące jest to, że w porównaniu do roku ubiegłego w głosowaniu wzięło udział o ponad 46 proc. więcej mieszkańców. Pokazuje to potrzebę kontynuowania tej formy współpracy z mieszkańcami - stwierdził Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gd.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu będzie można przeprowadzić inwestycje na plaży miejskiej - m.in. pojawią się tam leżaki i drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki i schody do siedzenia. Zmodernizowany zostanie również teren przy dworcu PKP. Uda się też stworzyć sieć czujników mierzących zanieczyszczenie powietrza w mieście - dane będą wyświetlane w internecie i na smartfonach.

