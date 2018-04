Masz zdjęcie do tego tematu?

Wstrzymanie ruchu tramwajowego w kierunku Stogów w dniach 27.04-02.05.2018 ma związek z przebudową skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie/ul. Chmielna.-Termin wstrzymania ruchu tramwajowego nie jest przypadkowy – jest to rozpoczęcie tzw. „długiego weekendu”, w którym znacząco mniej pasażerów podróżuje do i z pracy, a więc utrudnienia będą mniej odczuwalne- wskazuje3 – Brzeźno - ... - Dworzec Główny - Armii Krajowej - Chełm Witosa8 – Jelitkowo - ... - Dworzec Główny - Hucisko - Siedlce9 – Strzyża PKM – ... – Dworzec PKS - 3 Maja – Śródmieście SKM (powrót przez Bramę Wyżynną - Dworzec Główny)Jak informuje ZTM, zgodnie z uchwałą Rady Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. Zasada ta dotyczy wszystkich przypadków, gdy organizowana jest komunikacja zastępcza lub występuje awaria pojazdu.- Na przykład, pasażer jadący od strony Brzeźna, który skasował bilet na jeden przejazd w tramwaju linii 3, może kontynuować podróż na tym samym bilecie linią autobusową T8 aż do Stogów- podkreśla Zygmunt Gołąb.