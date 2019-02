Wszystkich Świętych 2018. Na gdańskim cmentarzu Łostowice tłumy, kwestowano na Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku

Już po raz dziesiąty spotykamy się na cmentarzu Łostowice, by kwestować na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. Zatrzymajmy się przy wolontariuszach i wrzućmy choćby kilka groszy do puszki - apelował na swoim FB. - Co roku udaje się zebrać około 100 tys. zł. Dziękuję za Państwa hojność. Warto pomagać, szczególnie w tak szczególnym dniu.