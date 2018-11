Wtargęli do mieszkania pokrzywdzonego, pobili go, a przebieg wydarzeń... transmitowali w internecie. Gdańska prokuratura oskarża 3 mężczyzn

Jak relacjonują śledczy, do zdarzenia dojść miało 24 sierpnia 2018 roku, w godzinach nocnych.

- Trzech mężczyzn dwukrotnie wtargnęło do mieszkania sąsiada, a następnie wzięło udział w jego pobiciu. Pokrzywdzony wcześniej zwrócił im uwagę na głośne zachowanie. W wyniku uderzania go rękoma oraz kopania po całym ciele, doznał licznych stłuczeń. Obrażenia te naruszyły czynności narządów jego ciała na czas poniżej 7 dni. Przy czym był narażony na poważniejsze skutki - mówi prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Śledczy informują, że jedna z osób, używając telefonu komórkowego... transmitowała przebieg zdarzenia na swoim kanale na portalu YouTube.

- Nagrany film został zaprezentowany również na stronach Facebook - przekazuje prokuratura.

Prokurator Wawryniuk informuje:- Nagranie i prezentacja filmu stanowiły wyraz zjawiska „patostream”. Było ono oglądane i śledzone przez internautów, którzy powiadomili o nim funkcjonariuszy policji.

W wyniku podjętych działa - jak wskazują śledczy - policjanci namierzyli miejsce zdarzenia, pokrzywdzonego oraz mężczyzn, których zatrzymano 24 sierpnia 2018 roku.

- Zarzucono im dokonanie wspólnie i w porozumieniu pobicia pokrzywdzonego. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Nadto zarzucono im naruszenie miru domowego pokrzywdzonego. To przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - mówi prokurator Grażyna Wawryniuk.

I dodaje: - Czynów tych dopuścili się działając bez powodu, swoim zachowaniem okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego. Jeden z mężczyzn był w przeszłości karany.



Z relacji prokuratury wynika, że wszyscy trzej przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.

- Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani przez sąd - informują śledczy.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ.

