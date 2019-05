Wybory do europarlamentu 2019. Frekwencja w województwie pomorskim. Dane PKW na godz. 17

Wybory w Gdańsku. Rekordowa frekwencja w tym roku

Wybory do europarlamentu w Gdańsku 2019. Trwa głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak podała PKW, Gdańsk wśród największych miast w Polsce do godz. 12 miał jedną z najniższych frekwencji 35,33%. Ale to i tak rekordowe głosowanie. W całej Polsce frekwencja może być ...