Wybory do europarlamentu 2019. Mieszkańcy Pomorza głosują! [zdjęcia]

Głosowanie w wyborach do europarlamentu trwa od godz. 7 do godz. 21. W tych godzinach nadal obowiązuje cisza wyborcza. Jeśli PKW nie ogłosi przedłużenia ciszy wyborczej, to na antenach największych telewizji ogłoszone zostaną pierwsze wyniki sondażowe wyborów. Znajdziecie je także na nasze stronie!