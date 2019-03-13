Wybory do rad dzielnic w Gdańsku 24.03.2019. Lokale wyborcze. Gdzie można głosować? Lista obwodów wyborczych i kandydatów

Wybory do rad dzielnic 2019. Adresy lokali wyborczych
W nadchodzących wyborach do rad dzielnic zostało wyznaczonych 113 obwodów i tyle będzie komisji wyborczych. To o ponad 80 mniej niż w trakcie wyborów na prezydenta Gdańska, dlatego też warto sprawdzić, gdzie będzie można oddać swój głos.
Lokale wyborcze Gdańsk. Godziny otwarcia
Lokale, w których możemy oddać głos otwarte są od godz. 7 do godz. 21. Godzina zamknięcia lokali może się przesunąć ze względu na incydenty, do których może dojść w trakcie głosowania.
Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. Jak głosować?
W poszczególnych dzielnicach do obsadzenia jest 15 lub 21 mandatów radnych - w zależności od liczby wyborców. 24 marca każdy z wyborców będzie mógł oddać swój głos tylko na jednego kandydata w danej dzielnicy.
Lista kandydatów do rad dzielnic w Gdańsku:
W niektórych dzielnicach zarejestrowała się bardzo duża liczba kandydatów. Rekordem ogólnomiejskim mogą pochwalić się Piecki-Migowo, gdzie startować będzie aż 54 chętnych do pracy w RD. Świetny wynik odnotowało też Ujeścisko-Łostowice - aż 49 kandydatów, Śródmieście - 40 kandydatów, a także nowo powstała dzielnica Orunia Górna-Gdańsk Południe – 33 kandydatów.
Aniołki (30 kandydatów/15 mandatów)
1 EWELINA OLGA ANGIELSKA
2 DARIUSZ ROMAN BOGUTA
3 KRYSTYNA DRĄŻKOWSKA
4 ALEKSANDRA MAGDALENA FELDZENSZTAJN-BOJARSKA
5 MICHAŁ PIOTR GRZELAK
6 KAMIL KRZYSZTOF GRZYMAŁA-LUBAŃSKI
7 WOJCIECH HRYNIEWSKI
8 WŁODZIMIERZ JAŻDŻYK
9 STANISŁAW KEMPA
10 JAROSŁAW JANUSZ KONTOWICZ
11 ANNA MARIA MARLĘGA-WOŹNIAK
12 MONIKA EWA MAZUROWSKA
13 RYSZARD JANUSZ MILEWSKI
14 KACPER ADAM MRÓZ
15 KATARZYNA ORŁOWSKA
16 JOACHIM MARCIN ORŁOWSKI
17 MARIA ROZALIA PELA
18 MICHAŁ JERZY PODGÓRCZYK
19 ANNA MAŁGORZATA PSZCZOLIŃSKA
20 ALEKSANDRA RODA
21 BOŻENA SCHOTT
22 HENRYK SEVERIN
23 DAGMARA ANNA SNARSKA-GORGOL
24 JACEK ROBERT STANKIEWICZ
25 ELŻBIETA SZMELTER
26 MAREK MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI
27 BOŻENA WRZASK
28 JÓZEF STANISŁAW WYSIECKI
29 ROBERT ZANIEWSKI
30 MAREK ZYGMUNT
Brętowo (29 kandydatów/15 mandatów)
1 SŁAWOMIR DARIUSZ BIELAK
2 MAŁGORZATA BOSEK
3 ANETA MONIKA CHABROWSKA
4 BOGUSŁAW WIKTOR CIEŚLIŃSKI
5 TOMASZ JAN DRESLER
6 MACIEJ MAREK FOTEK
7 TOMASZ MICHAŁ GAWŁAS
8 JAROSŁAW GUSS
9 MICHAŁ GUSS
10 KAMILA BARBARA JASIŃSKA
11 MACIEJ STEFAN KACZOREK
12 IWONA KONIECZNA
13 JAROSŁAW KOWALSKI
14 BRONISŁAW KULASEK
15 DARIA PATRYCJA KUZA
16 TADEUSZ LEKSYCKI
17 KRZYSZTOF MAGIER
18 KATARZYNA EWA MAGREAN
19 JÓZEF MARZEC
20 ANETA NOWAK-TYMIŃSKA
21 SŁAWOMIR PAWEŁ OCHOCIŃSKI
22 MARIOLA EWA OSSOWSKA
23 BARBARA IWONA SERAFIN
24 ZBIGNIEW JERZY BOGDAN SOBIESZCZAŃSKI
25 BARTOSZ KRZYSZTOF SZCZEMIER-SZCZEMIERSKI
26 SYLWIA KATARZYNA SZEWC-PIOTROWSKA
27 GRAŻYNA BARBARA WIELGUS
28 BARBARA KLARA WRÓBEL
29 TOMASZ RYSZARD ŻELAZNY
Brzeźno (28 kandydatów/15 mandatów)
1 DOBROSŁAW WOJCIECH BIELECKI
2 MATEUSZ OSKAR BŁAŻEWICZ
3 KRZYSZTOF JAN BROKMAN
4 AGNIESZKA FORMELA
5 KATARZYNA ANNA FURMANIAK
6 MONIKA ATENA GRABOWSKA
7 JOANNA ALEKSANDRA GRĘNDZIŃSKA
8 JAROSŁAW GUDZOWSKI
9 STANISŁAW CEZAR JAKS
10 PATRYCJA KARDASZ
11 WŁADYSŁAW JAN LEMIESZ
12 AGNIESZKA EWA LEWANDOWSKA
13 DARIUSZ WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI
14 JOANNA IRENA ŁOKIETEK
15 MARCIN ŁUKJANOWICZ
16 PIOTR KRZYSZTOF MAZUREK
17 GRAŻYNA BRONISŁAWA MIROSŁAW
18 JUSTYNA IRENA PLAGA
19 BARTŁOMIEJ AUGUSTYN RYSAK
20 MIROSŁAW JULIAN SMULSKI
21 SZYMON STREBEJKO
22 ALICJA SZATKOWSKA
23 ADAM WALDEMAR SZCZEMIER-SZCZEMIERSKI
24 IWONA GRAŻYNA WALC
25 ZBIGNIEW JACEK WILLER
26 ILONA ANGELIKA ZANIEWSKA
27 JACEK DAMIAN ZAREMBSKI
28 GRZEGORZ LECH ZIELIŃSKI
Chełm (32 kandydatów/21 mandatów)
1 KATARZYNA DĘBOWSKA
2 MAŁGORZATA MONIKA FERENC-MALINOWSKA
3 HALINA JADWIGA GOCZEWSKA
4 HUBERT GRZEGORCZYK
5 PIOTR WŁODZIMIERZ GWIT
6 HENRYK MACIEJ KNAPIŃSKI
7 KRZYSZTOF KOŁTAN
8 GRZEGORZ KOSECKI
9 MAŁGORZATA PAULINA KOSSAK-PIEKUT
10 JULITA LUDMIŁA KUKLIŃSKA
11 AGNIESZKA ŻANETA KWIDZINSKA
12 MAREK LANGOWSKI
13 JOANNA MARIA LESZCZYŃSKA
14 MARIAN ALFRED MENCZYKOWSKI
15 MARIAN GERARD OCHOCKI
16 KRZYSZTOF STANISŁAW OLECHNOWICZ
17 KAJETAN OLEJKO
18 KATARZYNA ALEKSANDRA PIŁATOWICZ
19 FILIP DOMINIK PIONTECKI
20 AGNIESZKA REZMER
21 ANNA KAROLINA ROŻEK
22 JAROSŁAW PIOTR RYCHLICKI
23 WOJCIECH PAWEŁ SOWA
24 MARIAN STANKIEWICZ
25 ANNA STANKOWSKA
26 BOGUSŁAWA STRUŻYNA
27 GRZEGORZ BARTOSZ WIŚNIEWSKI
28 PIOTR ADAM WNOROWSKI
29 URSZULA WYCICHOWSKA
30 TOMASZ ZALEWSKI
31 TOMASZ MAREK ZIELIŃSKI
32 TADEUSZ ŻEBROWSKI
Jasień (29 kandydatów/15 mandatów)
1 KRZYSZTOF LEON ADAMSKI
2 ADAM RAFAŁ ALEKSIEJUK
3 SZYMON TOMASZ ANDRZEJEWSKI
4 KRZYSZTOF MICHAŁ BAMBINEK
5 RYSZARDA BOROWSKA
6 EWA GRAŻYNA BUJARSKA
7 ANNA MARIA DRAPELLA
8 MICHAŁ DUBIEC
9 ARTUR KOLUCH
10 TOMASZ KOMOROWSKI
11 ŁUKASZ KOPEĆ
12 KLAUDIA PATRYCJA KOZŁOWSKA
13 MAREK KRYNIEWSKI
14 MAGDALENA ZOFIA NOWICKA
15 MAGDALENA PIASECKA
16 MAŁGORZATA PLUTO PRONDZINSKA
17 TERESA RAKOCZY
18 LIDIA RYBANDT
19 JANUSZ PIOTR SMOLEŃ
20 EWA ANNA STAŃCZAK
21 MAGDALENA ADRIANA STYFI
22 JOLANTA LIGIA SZCZERBOWICZLEWANDOWSKA
23 ANNA SZUMICHORA
24 ŁUKASZ SZYNAKA
25 RENATA ŚLIŻEWSKA
26 TOMASZ KRZYSZTOF TORCZ
27 ALEKSANDRA ZBROSZCZYK
28 KAMIL PIOTR ZIĘTARA
29 PIOTR MAREK ŻBIKOWSKI
Kokoszki (25 kandydatów/15 mandatów)
1 PIOTR DOMINIK ANDRZEJEWSKI
2 WITOLD JAN BĄDKOWSKI
3 JAROSŁAW ANDRZEJ BIELAWA
4 JOLANTA DELBAS
5 HALINA FORMELA
6 REGINA HENRYKA FULARCZYK
7 ADAM GOŃKA
8 JERZY STANISŁAW JAŚKIEWICZ
9 KRYSTYNA KLEWICKA
10 MAŁGORZATA KOWAL
11 AGNIESZKA DOMINIKA KRUPSKA
12 TOMASZ MIKOŁAJ LIPIŃSKI
13 KAROL LISZEWSKI
14 JÓZEF LOMPERTA
15 NATALIA ELŻBIETA MEYER-KAIM
16 SYLWIA ELŻBIETA MIZGIER
17 TOMASZ NAWROCKI
18 KRZYSZTOF PIOTR NOWOTARSKI
19 PIOTR KAZIMIERZ ODYA
20 EDYTA PEPLIŃSKA
21 ELŻBIETA IRENA POGOŃSKA
22 IWONA BOGUMIŁA REINHARDT-GRUBA
23 HENRYK PAWEŁ WEIHER
24 JADWIGA MARIA WEIHER
25 LUCYNA ZIEMBIŃSKA-ILLA
Krakowiec-Górki Zachodnie (31 kandydatów/15 mandatów)
1 MAŁGORZATA ANIOŁ
2 JUSTYNA MONIKA BOBROWSKA
3 BOŻENA BOROF
4 DOMINIK BÓB
5 JAKUB ADRIAN BRASZKO
6 ANETA BREJ
7 BERNARDA DĄBROWSKA
8 MARIA DURKIEWICZ-SZCZEPAŃSKA
9 HELENA FASICZKA
10 LUCYNA FIG
11 MARIA IRENA JĘDRZEJCZYK
12 DOROTA JADWIGA KAMIŃSKA
13 KAROLINA MARIA KAMOLA
14 AGATA KŁUSEK
15 PIOTR KNIGAWKA
16 MIROSŁAW WŁODZIMIERZ KNOP
17 IRENA KRYSTYNA KOSZNIK
18 KRZYSZTOF SEBASTIAN ŁUSZCZ
19 KATARZYNA IZABELA OFLĘDA-SKORUPSKA
20 DANIEL JÓZEF PARAT
21 SANDRA MARTA PIEPIÓRKA
22 RAFAŁ ANDRZEJ PODRAZA
23 BEATA MARIA RAK
24 AGATA KINGA SIDOR-BORCOWSKA
25 ANNA KATARZYNA SITEK
26 MARIA SZTUKOWSKA
27 MIROSŁAWA SZYMANDERA
28 ANNA TUBALSKA
29 HALINA KAZIMIERA ZDRADA
30 SZYMON ŻABIŃSKI
31 ALINA TERESA ŻÓŁNOWSKA
Letnica (9 kandydatów/15 mandatów)
1 TERESA BARBARA ADAMCZYK
2 MAŁGORZATA MARIA BURY
3 EDYTA MARZENA HABKOWSKA
4 KAMIL PIOTR KOLMER
5 MARZENA IWONA KOLMER
6 ADRIAN KOWALCZYK
7 ANNA MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK
8 SANDRA KLAUDIA WRZOSEK
9 MAŁGORZATA JADWIGA ZIĘBA
Matarnia (24 kandydatów/15 mandatów)
1 BARTOSZ BASZKOWSKI
2 ZBIGNIEW ARTUR BOGUCKI
3 PIOTR CIAŚ
4 MARIA MAGDALENA CZECHOWSKA
5 ELŻBIETA DĘBOWSKA
6 KRZYSZTOF GAJDA
7 HALINA MARIA GAJEK
8 KRZYSZTOF JAN GOFRON
9 IRENA STANISŁAWA GÓRSKA
10 PIOTR KARPIŃSKI
11 URSZULA ZOFIA KARSZNIA
12 DANIEL DAWID KOSSAKOWSKI
13 WIESŁAWA KRASA
14 MARCIN KROPACZ
15 ANNA MARIA KWIATKOWSKA-GISSEL
16 RAFAŁ BRUNON PETTKE
17 ŁUKASZ RICHERT
18 BOŻENA BARBARA SIUDA
19 MAGDALENA JOANNA SOLARCZYK-BĄCZEK
20 ŁUKA SZ MARCIN STEFAŃSKI
21 PIOTR BRUNON SZYMERKOWSKI
22 ANDRZEJ ZACHARSKI
23 JOLANTA ŻYCZYŃSKA
24 WALDEMAR PAWEŁ ŻYNGIEL
Młyniska (16 kandydatów/15 mandatów)
1 KRYSTYNA MARIANNA ADAMSKA
2 TADEUSZ BRUNON BUCIOR
3 EWA JOLANTA CEGIELNA
4 URSZULA BRONISŁAWA CHRZAN-BONIECKA
5 KRZYSZTOF MARIAN DZIENIS
6 JOLANTA GAUDEN
7 JOANNA EDYTA GRZENIA
8 ANNA JULIA KOBYLSKA
9 AGNIESZKA MONIKA KOWALSKA
10 TERESA HENRYKA MOŚCIŃSKA
11 MAŁGORZATA BERNADETTA STRUGAŁA
12 MONIKA MARIA STRUGAŁA
13 TYMOTEUSZ WIRKUS
14 WOJCIECH WIRKUS
15 MATEUSZ DOMINIK WŁADYKA
16 ANNA DANUTA WÓJTOWICZ
Nowy Port (32 kandydatów/15mandatów)
1 KAROL JÓZEF BARANOWSKI
2 EWA KATARZYNA BIELECKA
3 TOMASZ MAREK CHMIEL
4 PIOTR ADAM CIARA
5 JOANNA CICHOSZ
6 TADEUSZ GOŁUŃSKI
7 WOJCIECH HALMAN
8 ŁUKASZ MARIUSZ HAMADYK
9 JAROSŁAW JAN JAGIEŁOWICZ
10 ROMAN JAKS
11 JOANNA IZABELA JAROSZEWICZ
12 KATARZYNA KAMIŃSKA
13 PAULINA KRYSTYNA KONARSKA
14 MARIA JANINA KORDOWSKA
15 IRENEUSZ WOJCIECH KOWALSKI
16 STEFAN KOŻYCZKOWSKI
17 ANNA DANUTA LITWIN-GAWDZIK
18 EWA MARIA ŁAPIŃSKA
19 MARZENA ALEKSANDRA MALKO
20 ZDZISŁAWA MAŁOLEPSZA
21 BOŻENA MARKUSZEWSKA
22 PAWEŁ MAREK PINKIEWICZ
23 ANITA JADWIGA PODGÓRSKA
24 JADWIGA BARBARA REDZIMSKA
25 KAMIL ANTONI RYCHLAK
26 PAWEŁ SIUBER
27 JAROSŁAW ADRIAN SOBOLEWSKI
28 BEATA SYLWIA SZAŁKOWSKA
29 MONIKA KATARZYNA TOPOLSKA
30 DANUTA TRZCIŃSKA
31 ŁUKASZ KRZYSZTOF WOJACH
32 KRZYSZTOF PAWEŁ WYSOCKI
Oliwa (28 kandydatów/15 mandatów)
1 MARIUSZ PIOTR ANDRZEJCZAK
2 DARIA MARIA BIAŁK
3 OLAF ALEKSANDER DRAMOWICZ
4 JAN FAŚCISZEWSKI
5 ŁUKASZ JERZY GRZELAK
6 CEZARY MIKOŁAJ KAMIŃSKI
7 OSKAR MATEUSZ KRUSZYŃSKI
8 TOMASZ JAN LEŻYŃSKI
9 TOMASZ ALEKSANDER NOWAK
10 ZOFIA MAŁGORZATA POMIRSKA
11 MAREK PRUS
12 JAKUB MICHAŁ RACIBORSKI
13 SŁAWA KRYSTYNA RAFALAK
14 RYSZARD ANTONI RIVIERA
15 MAGDALENA MONIKA SADOWSKA
16 KRYSTYNA URSZULA SIKORA
17 MICHAŁ STEFAN SIKORSKI
18 EWELINA MARIA SOBAŃSKA
19 MIKOŁAJ DOMINIK SOBCZAK
20 DANUTA AGNIESZKA SOŚNICKA
21 STELLA PAULINA STRUG
22 TOMASZ JÓZEF STRUG
23 IGOR MIKOŁAJ SUBOCZ
24 MAREK SZREDER
25 ŁUKASZ PIOTR TALAŚKA
26 JOLANTA URBANIAK-SZWANKOWSKA
27 WOJCIECH EUGENIUSZ WALANIA
28 ANIELA ZUZANNA ZIENKIEWICZ
Olszynka (18 kandydatów/15 mandatów)
1 ANETA MARIA BORKOWSKA
2 STANISŁAWA BOROWSKA-GALA
3 MAREK ROMAN DZIĘCIELSKI
4 KAROLINA JAKUBOWSKA
5 MARCIN PIOTR JANUSZEWSKI
6 ROMAN JÓZEF KAMROWSKI
7 ELŻBIETA JÓZEFA KĘDZIERSKA
8 MONIKA ALEKSANDRA KĘDZIERSKA
9 HALINA TERESA KORONA
10 JADWIGA KRYSTYNA KUBIK
11 PAULA KAROLINA ŁUKASZEWICZ
12 ANNA OLAS
13 MIROSŁAW PIOTROWSKI
14 ALAN DAWID ROWIŃSKI
15 MONIKA DANUTA SIWA
16 RADOSŁAW STASIAK
17 NATALIA MARIA WODYŃSKA-STOSIK
18 JAROSŁAW STANISŁAW ZYGMUNT
Orunia-Św. Wojciech-Lipce (24 kandydatów/15 mandatów
1 GRAŻYNA BARBARA BABICZ
2 AGNIESZKA BARTKÓW
3 MICHAŁ RAFAŁ BIAŁEK
4 EWELINA KATARZYNA CECHOWSKA
5 ŁUKASZ CHOSZCZ
6 JOANNA DUNAJSKA
7 JOLANTA DANUTA EICHELBERGER
8 BRUNON FRANCISZEK ELAS
9 PRZEMYSŁAW JAN GOS
10 JACEK MARIUSZ HOŁUBOWSKI
11 ROMAN WAWRZYNIEC ITRICH
12 ANNA JANKOWSKA
13 WOJCIECH KOLESIŃSKI
14 MATEUSZ DAWID KORSZTUN
15 KRZYSZTOF LESZEK KRASKOWSKI
16 JÓZEF KUBICKI
17 BARTOSZ ŁABUDA
18 MARIANNA MIERZWIŃSKA
19 JAKUB ADAM MIKOŁAJCZYK
20 NIKODEM MAREK RULIŃSKI
21 PATRYK ŁUKASZ SIKORA
22 LESZEK WINCEŁOWICZ
23 KAROLINA GABRIELA WOŹNIAK
24 ARTUR JAN ŻUR
Orunia Górna-Gdańsk Południe (33 kandydatów/15 mandatów)
1 PRZEMYSŁAW STANISŁAW BUBNOWSKI
2 MIECZYSŁAWA CELIŃSKA-ŚWIGOŃ
3 MAGDALENA TERESA CUPER
4 KRZYSZTOF FRANCISZEK CYBULSKI
5 MICHAŁ SŁAWOMIR DACEWICZ
6 SYLWIA DEMCZYŃSKA
7 POLA PERSEFONA DOBRZAŃSKA
8 PRZEMYSŁAW JAN GIEDRYS
9 ZENOBIA WIKTORIA GLAC-ŚCIEBURA
10 MAREK PAWEŁ GROT
11 PRZEMYSŁAW JACEK HALUK
12 KATARZYNA LIDIA HRYHOROWICZ
13 JÓZEF LECH JEZIERSKI
14 LESZEK ROMUALD KAMIŃSKI
15 ANNA MARIA KASPROWIAK-MISIĄG
16 TOMASZ KRZYSZTOF KŁOS
17 RYSZARD HUBERT KOPITTKE
18 JOLANTA KWIATKOWSKA
19 RYSZARD ŁUSIAK
20 ELŻBIETA AGNIESZKA MAŁOLEPSZA
21 ELŻBIETA GABRIELA NALAZEK
22 ANDRZEJ LEON ORZECHOWSKI
23 ADAM ROMAN PASZYŃSKI
24 ANDRZEJ TOMASZ PIĄTKOWSKI
25 HANNA BARBARA POTRYKUS
26 MICHAŁ TADEUSZ ROJEK
27 ADAM ZBIGNIEW SOBOROWSKI
28 ADAM JANUSZ SÓJKA
29 ŁUKASZ MACIEJ SZULC
30 ANNA TOMASZEWSKA
31 IGA ANNA WOJCZYS
32 ANNA MARIA WYSOCKA
33 GRAŻYNA URSZULA ŻMUDZKA
Osowa (31 kandydatów/15 mandatów)
1 ANETA MARLENA BACZYŃSKA-ROSTKOWSKA
2 MONIKA BEDNARSKA
3 MAŁGORZATA BIERNAT
4 MICHAŁ CWALIŃSKI
5 ALFRED MACIEJ DĄBROWSKI
6 ARTUR GRZEGORZ FELDZENSZTAJN
7 MONIKA AGNIESZKA GDANIEC-PIETRYKA
8 WALDEMAR KARPIŃSKI
9 ADAM HENRYK KLIMEK
10 BARTOSZ JAROSŁAW KNITTER
11 PIOTR KOENIG
12 KATARZYNA MILENIA KOMOROWSKA
13 SŁAWINA MARIA KOSMULSKA
14 RENATA JANINA KRAJKA
15 JAKUB KRENZ
16 STANISŁAW KRZEMIŃSKI
17 PIOTR GRZEGORZ LUDWICHOWSKI
18 BEATA MARIA PAWLIK
19 BARBARA PAWŁOWSKA
20 SEBASTIAN MIKOŁAJ RADZIUSZ
21 MARCIN PAWEŁ SKRZYŃSKI
22 BARTOSZ MATEUSZ STEFAŃSKI
23 KAROLINA URSZULA SUMIŁA
24 KATARZYNA NATALIA SZABLEWSKA
25 MICHAŁ PIOTR SZULC
26 MICHAŁ ADAM SZWEDA
27 RAFAŁ TOCZEK
28 RENATA TERESA WADECKA-GIDZIŃSKA
29 MAGDALENA MARIA WILCZEWSKA
30 PAWEŁ ZARZYCKI
31 ŁUKASZ SEBASTIAN ŻYLIŃSKI
Piecki-Migowo (54 kandydatów/21 mandatów)
1 PIOTR WOJCIECH BIŃKO
2 DAWID KRYSTIAN BOLEWSKI
3 MARCIN JAN BROWARCZYK
4 MAŁGORZATA MARIA CZAPRAŃSKA
5 KATARZYNA ZUZANNA DOMINIAK
6 DARIUSZ GAZDA
7 GRZEGORZ TOMASZ GIŻEWSKI
8 HALINA ANNA GOSTOMSKA
9 EWA GRACJANA HABERNY-NOWICKA
10 BOGUSŁAW ANTONI HEGER
11 MATEUSZ MICHAŁ ILCZUK
12 MARIA BRONISŁAWA JAGODA-MADALIŃSKA
13 ANNA NATALIA JASIŃSKA
14 WIKTOR JÓZEF JESIONEK
15 KRZYSZTOF JUR
16 KAZIMIERZ KAMIŃSKI
17 RYSZARD ZENON KŁOS
18 MAGDALENA KŁOSIŃSKA
19 BEATA KOCHANOWSKA
20 ALEKSANDRA KOWALEWSKA-WÓJCIK
21 MAREK KAZIMIERZ KOWALIK
22 JANUSZ KOZŁOWSKI
23 ANETA AGNIESZKA KRAMEK
24 MICHAŁ JERZY KRZYŻOWSKI
25 WOJCIECH JÓZEF KUROWSKI
26 TOMASZ JAN LINAK
27 MONIKA ANNA MATWIEJSZYN
28 KAZIMIERZ MECHOWSKI
29 AGNIESZKA ANNA MICHALAK
30 EWA ELŻBIETA NIEDŹWIECKA-KRAUSE
31 REGINA NISKA
32 BARTŁOMIEJ JAKUB NIZIOŁEK
33 JULIA BARBARA NOWAK
34 RADOSŁAW ANDRZEJ NOWAK
35 EWA KRYSTYNA OSTAPSKA
36 RADOSŁAW PASICH
37 AGNIESZKA PONIKOWSKA
38 WIESŁAW ROSICKI
39 MARZENA JADWIGA ROSZKOWSKA
40 TOMASZ GRZEGORZ SOSNOWSKI
41 OLGA STROJNY
42 KATARZYNA JOANNA SULEWSKA
43 ZBIGNIEW SYMONOWICZ
44 JADWIGA SZAJDER
45 SARA MARTA SZCZĘSNA
46 DANIELA TERESA SZYNSZECKA
47 MARCIN SEBASTIAN SZYWAŁA
48 ŁUKASZ MARCIN ŚWIACKI
49 ALICJA TERESA TOMCZAK
50 DARIUSZ RYSZARD WILCZYŃSKI
51 JAKUB KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
52 FLORIAN STEFAN WOJCIECHOWSKI
53 HALINA WOJNICZ
54 MATEUSZ RADOSŁAW ZAKRZEWSKI
Przeróbka (21 kandydatów/15 mandatów)
1 JERZY ANDRZEJ BACA
2 TOMASZ BIERNAT
3 SYLWIA MARIA BRZESKA
4 DANIEL CHORĄŻEWICZ
5 STANISŁAW ALEKSANDER DOMAGAŁA
6 GRZEGORZ DURCZAK
7 KATARZYNA BARBARA GEPERT
8 KAJA HOLEKSA
9 JAN PAWEŁ JANIAK
10 DOROTA MAGDALENA KAŁUŻA
11 KAROL KOMARZEWSKI
12 MARTA KRAMKOWSKA
13 DAWID JAKUB KRUKOWSKI
14 TYTUS ANDRZEJ KUCZKOWSKI
15 ALFREDA NADZIKOWSKA
16 ANNA KATARZYNA NOWAK
17 AGNIESZKA PODBIELSKA
18 JAROSŁAW RYSZARD POGORZELSKI
19 JANUSZ KAZIMIERZ SAMSEL
20 MARZENA WRÓBEL
21 ELŻBIETA ŻMIJEWSKA
Przymorze Małe (23 kandydatów/15 mandatów)
1 BARBARA ANNA BARTOSIEWICZ
2 ANNA MARIA CZARZASTA
3 MARTA JUSTYNA GRANDZICKA
4 KAMIL JAKUB HODOROWICZ
5 KRZYSZTOF JERZY HORNUNG
6 ADAM JERZY KLUCZKOWSKI
7 ANDRZEJ MIROSŁAW KOWALCZYK
8 DOROTA KWACZ
9 AGNIESZKA LABENZ
10 PRZEMYSŁAW EUGENIUSZ LEWKO
11 WŁODZIMIERZ STANISŁAW LUDWIKOWSKI
12 MARIA LUDWIKA ŁAPIŃSKA
13 MARCIN KONSTANTY MICKUN
14 CZESŁAW LESZEK NAPIÓRKOWSKI
15 PAULINA BARBARA RECŁAW
16 KRZYSZTOF SIELICKI
17 ADAM ALEKSANDER SZCZEPAŃSKI
18 URSZULA SZTARK
19 MICHAŁ RYSZARD TYBURSKI
20 JUSTYNA ANITA URBAŃSKA
21 KAZIMIERZ WIDŹGOWSKI
22 MARCIN JERZY WIESZCZEK
23 TERESA AGNIESZKA WULNIKOWSKA
Przymorze Wielkie (34 kandydatów/21 mandatów)
1 ALEKSANDER BAZYLI BABIENKO
2 JOANNA BARBARA BUDNA
3 ANDRZEJ BOGDAN CHMIELECKI
4 PIOTR CZAPLIŃSKI
5 MICHAŁ CZERMIŃSKI
6 AGNIESZKA GRAŻYNA DOLIŃSKA-KOWALSKA
7 LESZEK MARIUSZ DRZYMAŁA
8 JOLANTA ZOFIA FRANKOWSKA
9 DARIA ANNA GACOŃ
10 ŁUKASZ TOMASZ GRELOWSKI
11 MIROSŁAW JERZY JANDY
12 MATEUSZ RADOSŁAW JANOTA
13 LESZEK SŁAWOMIR KALINOWSKI
14 IWONA DOROTA KLAWIKOWSKA
15 KAROLINA KNEBA
16 KRZYSZTOF KOLATZEK
17 STANISŁAW ZYGMUNT LANGA
18 PIOTR ROBERT MICHNA
19 ALICJA TERESA PATEJUK
20 ANETA WIOLETTA PIERZCHAŁA-TOLAK
21 PIOTR PIETRZAK
22 GRZEGORZ ROMAN PTASZYŃSKI
23 ADAM ROZENBERG
24 HALMA RUDNICKA-CISZEK
25 TERESA RUTKOWSKA
26 KRZYSZTOF MIKOŁAJ SIERGIEJCZYK
27 KRZYSZTOF SKRZYPSKI
28 MAŁGORZATA TERESA TABAKA
29 RYSZARD PAWEŁ TWERD
30 WIOLETA MAŁGORZATA UMŁAWSKA
31 MIKOŁAJ JAKUB WYSIECKI
32 MELISA YARICI
33 BOŻENA ANNA YATES
34 ZBIGNIEW ZIELKE
Rudniki (19 kandydatów /15 mandatów)
1 WŁADYSŁAW BOBROWSKI
2 WIESŁAWA CHOJNACKA
3 EUGENIUSZ KRYSTIAN ERDMANN
4 BOGDAN JÓZEF FRANKOWSKI
5 PAULINA PATRYCJA GRABOWSKA
6 GRAŻYNA REGINA JANOWSKA
7 TERESA KOZIOŁ
8 DAWID ŁUKASZ KRÓL
9 BOGDAN JAN ŁAGUNIONEK
10 ZOFIA ELŻBIETA MACIOŁEK
11 HENRYK MARCZYK
12 MIROSŁAWA ELŻBIETA MIOTK
13 WOJCIECH ODIAS
14 MAŁGORZATA POPADIUK
15 JANINA BARBARA RADTKE
16 KRZYSZTOF SMOLARZ
17 IZABELA MAGDALENA WAL
18 SARA MARIA ZARZYCKA
19 WALDEMAR ZARZYCKI
Siedlce (25 kandydatów/15 mandatów)
1 EWA IRENA AMBROŻEWICZ
2 OLGIERD FRANCISZEK BARANOWICZ
3 ALINA BŁASZCZAK
4 KAMIL PIOTR DĄBROWSKI
5 SYMEON MIROSŁAW DĄBROWSKI
6 BRYGIDA JULITA FOLKMANN-BANASZAK
7 ZBIGNIEW GOLEMSKI
8 JÓZEF WŁADYSŁAW GREL
9 LUCYNA HENRYKA KARCZEWSKA
10 IZABELA EWA KASPERA
11 KACPER KŁĄCZ
12 WŁADYSŁAW KOBYLAŃSKI
13 ELŻBIETA MARIA KOWALSKA-MATUSZEWSKA
14 MIROSŁAW RAFAŁ KOŹBIAŁ
15 JOLANTA MĄDRZAK
16 KAROLINA JOANNA MOTYKA
17 ANDRZEJ ZBIGNIEW NAWARA
18 PIOTR GRZEGORZ PAZDYKA
19 JOLANTA EWA SEREMAK-ŚLESICKA
20 JOANNA MAŁGORZATA SOBAŃSKA
21 PIOTR TOMASZ URBAN
22 BARBARA HELENA WALERYCH
23 ANDRZEJ WARDZIAK
24 WOJCIECH ANDRZEJ WIDZICKI
25 JAKUB DARIUSZ WOJCIECHOWSKI
Stogi (29 kandydatów/15 mandatów)
1 PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF BETHKE
2 ANNA MARIA BRZYSKA-WYŁOGA
3 SZYMON CISZEWSKI
4 JAROSŁAW PIOTR GAWINA
5 PATRYCJA WANDA GAWINKOWSKA
6 BEATA GROCHOWSKA
7 BOGDAN MARIAN GUTOWSKI
8 MAŁGORZATA TERESA JURCZAK
9 MATTHEW SŁAWOMIR KOSTRZEWA
10 ŁUKASZ RAFAŁ KRUPIŃSKI
11 HANNA KRZAK
12 JANUSZ BRONISŁAW ŁAPSZO
13 AGNIESZKA DOROTA MAJEWSKA
14 MAŁGORZATA MILEWSKA
15 SABINA ELŻBIETA MIRSKA
16 MARCIN MOKROSIŃSKI
17 PAULINA MARTA NOWAK
18 EWA ANNA POZAŃSKA
19 ŁUKASZ ANDRZEJ PRAŻNOWSKI
20 OLGA IWONA SOWIŃSKA
21 EDYTA KATARZYNA STADLER
22 SŁAWOMIR TOMASZ SZCZYGIELSKI
23 JAN PAWEŁ ŚNIEŻKO
24 MAGDALENA MARIA WISZNIEWSKA
25 JOANNA KINGA WIŚNIEWSKA
26 PIOTR ROMUALD WITKOWSKI
27 MARIUSZ WŁADYSŁAW ZEITLEBEN
28 TOMASZ ZGLIŃSKI
29 SŁAWOMIR CZESŁAW ZIEMBIŃSKI
Strzyża (24 kandydatów/15 mandatów)
1 MIROSŁAW ANDREJKO
2 MACIEJ ANTONIAK
3 MARIA ZOFIA BERNOLAK-SZCZYPIOR
4 TOMASZ BOBRAS
5 DOROTA BARBARA DAJKOWSKA
6 ZOFIA ANTONINA DOMOŃ
7 ŻANETA BEATA GERYK
8 WOJCIECH ILCZYSZYN
9 DAMIAN LESZEK KLINDER
10 DARIUSZ WOJCIECH MAJOREK
11 MARCIN MICHAŁ MAKOWSKI
12 ELŻBIETA KATARZYNA MICHALSKA
13 ROMAN MAREK NOSEK
14 MATEUSZ NOWAK
15 MARCIN PAWEŁ OKUNIEWSKI
16 KARINA ANNA OLSZEWSKA-SAWICKA
17 PIOTR MICHAŁ OLSZEWSKI
18 PIOTR OSIECIMSKI
19 ANITA MARIA PŁONOWSKA
20 MARIA ZDZISŁAWA PROKOPOWICZ
21 MAŁGORZATA MARIA SZPAK
22 MICHAŁ LESZEK SZWAGULIŃSKI
23 ANDRZEJ JAN WITKIEWICZ
24 LECH WALDEMAR ŻELICHOWSKI
Suchanino (19 kandydatów/15 mandatów)
1 DOROTA BARTCZAK-SZABAT
2 EWELINA BORKOWSKA
3 TOMASZ CEGLIŃSKI
4 MATEUSZ MICHAŁ CHRZANOWSKI
5 IWONA ŻANETA GIBAS
6 JULIUSZ GRABOWSKI
7 DOMINIK GRYGIEL
8 PAULINA ANNA JARMUŁKOWICZ
9 MARIA LACHOWSKA
10 PAWEŁ MARCIN LEYK
11 MARCIN MADANY
12 EWA MAŁGORZATA OKUNIEWSKA
13 OREST JULIAN STOCKI
14 PAWEŁ SZYMON SZKIEL
15 OLIWIA MIROSŁAWA SZYMAŃSKA
16 BARTOSZ ANDRZEJ TREDER
17 MAREK LUCJUSZ TROJANOWSKI
18 MAŁGORZATA MARZENA WOŹNIAK
19 SEBASTIAN WÓJCIK
VII Dwór (23 kandydatów/15 mandatów)
1 MICHAŁ JABŁOŃSKI
2 SŁAWOMIR MARIUSZ JABŁOŃSKI
3 BARBARA KACZMAREK
4 ANDRZEJ KLEBBA
5 MATEUSZ BERNARD KNITTER
6 WOJCIECH KORSAK
7 ELŻBIETA MARIA KWIATKOWSKA
8 ALEKSANDRA EDYTA LESZKIEWICZ
9 LENA KIRA LESZKIEWICZ
10 BARTŁOMIEJ BERNARD MILANOWSKI
11 MACIEJ WOJCIECH MILANOWSKI
12 KRZYSZTOF ROMAN PERZYŃSKI
13 MATEUSZ MIKOŁAJ PRYCZYNIEC
14 HELENA SADŁEK
15 EWA MARCELINA STELMASIEWICZ-WEGNEROWSKA
16 GABRIELA STENCEL
17 KAZIMIERZ BERNARD STENCEL
18 BOŻENA SZYMAŃSKA-WALKUSZ
19 JOANNA DOROTA TRZASKA
20 KAROLINA USTARBOWSKA
21 ANNA AGNIESZKA WŁODKOWSKA
22 TOMASZ CZESŁAW ZAJKOWSKI
23 KRYSTYNA STANISŁAWA ZAREMBA-SŁOMKA
Śródmieście (40 kandydatów/21 mandatów)
1 MARCIN SŁAWOMIR BILDZIUK
2 FILIP HENRYK BORYSEWICZ
3 BARBARA DANUTA CHORZELEWSKA
4 SYLWIA MONIKA DOBROWOLSKA
5 KAZIMIERZ JACEK DROŻAK
6 HANNA EWA GADZIEJEWSKA
7 MARLENA WIOLETTA GOŁOFIT
8 KAROL RAFAŁ GRABUSIEWICZ
9 MAGDALENA GRACZYK-ZATORSKA
10 KATARZYNA MAGDALENA GREGORKIEWICZ
11 MIKOŁAJ STEFAN GRZANKA
12 NATALIA MAŁGORZATA GRZYMAŁA
13 DOMINIKA ANNA IKONNIKOW
14 ZBIGNIEW RAJMUND JACYKOWSKI
15 MAGDALENA KATARZYNA KAMROWSKA
16 MAXIMILIAN ZDZISŁAW KIETURAKIS
17 AGNIESZKA KOBUS
18 WOJCIECH STANISŁAW KOS
19 JADWIGA KOWNACKA
20 RAFAŁ KULASZEWICZ
21 MONIKA ALEKSANDRA LEWANDOWSKA-GOCH
22 JOLANTA MARIA LIPSKA
23 PRZEMYSŁAW TOMASZ MAJEWSKI
24 MARTA WANDA MĘŻYK
25 ANNA MICHEL-PARZYSZEK
26 WOJCIECH ALEKSANDER MIENIK
27 AGNIESZKA KARINA MIONSKOWSKA
28 ALICJA MISIUKIEWICZ
29 DOMINIK JAN PARZYSZEK
30 LESZEK MICHAŁ POCHROŃ-FRANKOWSKI
31 JAKUB RADZIKOWSKI
32 WOJCIECH ARKADIUSZ RUDNICKI
33 ANNA STAWSKA
34 MICHAŁ PIOTR SZCZEPANKIEWICZ
35 HELENA TURK
36 KRZYSZTOF CZESŁAW WILCZYŃSKI
37 JADWIGA WOJCIECHOWSKA
38 ELŻBIETA SŁAWOMIRA WORONIECKA
39 PAWEŁ KRZYSZTOF ZIENKIEWICZ
40 JAROSŁAW FELIKS ŻURAWIŃSKI
Ujeścisko/Łostowice (49 kandydatów/21 mandatów)
1 DANUTA JADWIGA BACHURZEWSKA
2 MIKOŁAJ JAKUB BARTA
3 ADAM PIOTR CHOLEWIŃSKI
4 PAWEŁ BENIAMIN CHOLEWIŃSKI
5 PIOTR PAWEŁ CICH
6 PAWEŁ WALDEMAR CZOSKA
7 BARBARA ZDZISŁAWA DOLINIEC
8 KRYSTYNA MARIA DOMINICZAK
9 ELŻBIETA DUDEK
10 DANIELA MARIA DYNABURSKA
11 STANISŁAWA ZOFIA DZIERŻAWSKA
12 MAGDALENA GRAŻYNA DZIKOWSKA
13 BARTŁOMIEJ FUTA
14 SYLWESTER ANDRZEJ GDANIEC
15 MIECZYSŁAW JAN GRZYMAŁA
16 MARIUSZ HAŁASA
17 ARTUR JAGIELSKI
18 ALEKSANDER MACIEJ JANKOWSKI
19 KRZYSZTOF JANKOWSKI
20 STANISŁAW MICHAŁ JAŻDŻEWSKI
21 JAN JURAS
22 ALICJA KŁOSEK
23 ANNA MARIA KOPIENIAK
24 WOJCIECH KOT
25 PAWEŁ KRYSTIAN KOWALIK
26 PIOTR LESZEK LACHOWSKI
27 SŁAWOMIR PAWEŁ LEWANDOWSKI
28 HALINA MARIA LICZMAŃSKA
29 WOJCIECH LICZMAŃSKI
30 MARCIN MALICKI
31 MARTYNA MAŁGORZATA MAZUR
32 LUCYNA NIEWIADOMSKA
33 MIROSŁAW DARIUSZ PAJĄKOWSKI
34 BARBARA MARIA PRACIAK
35 MAŁGORZATA RYBAKOWSKA
36 SYLWIA BARBARA RYDLEWSKA-KOWALIK
37 MAŁGORZATA ALEKSANDRA STRÓŻYK
38 BARBARA ŁUCJA STRUZIK
39 WOJCIECH STANISŁAW SZWECHOWICZ
40 KAMILA ŚNIATAŁA
41 TOMASZ JERZY TOŁOCZKO
42 ŁUKASZ TRELA
43 TERESA TUL
44 EWA DOROTA TUREK
45 PRZEMYSŁAW DAMIAN WENTA
46 PAWEŁ PIOTR WIŚNIEWSKI
47 TOMASZ WŁADYSŁAW ZADROGA
48 KACPER EDWARD ZAPADKA
49 DAWID ZNAJEWSKI
Wrzeszcz Dolny (30 kandydatów/21 mandatów)
1 PIOTR KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ
2 ADAM JAN CHOLEWCZYŃSKI
3 AGNIESZKA DEKOWSKA
4 PATRYCJA DENDOR
5 LOLITA ANNA DWOJACKA
6 KAZIMIERZ JÓZEF GLINKOWSKI
7 RAFAŁ ZBIGNIEW GRABOWSKI
8 HANNA URSZULA HUBERT
9 ROGER IWO JACKOWSKI
10 TOMASZ ADAM JANISZEWSKI
11 MARCIN JAROSZ
12 ADAM TOMASZ KACZMAREK
13 SŁAWOMIR KALWASIŃSKI
14 AGNIESZKA MARIA KMINIKOWSKA
15 WŁADYSŁAW JÓZEF KORDOŃSKI
16 HALINA KRÓLCZYK
17 ALEKSANDRA BARBARA KULMA
18 MARCIN KUNCEWICZ
19 DANIEL TOMASZ LIPECKI
20 MILENA KATARZYNA NOWAKOWSKA
21 BOGNA MARIA OLEJARZ
22 HALINA JADWIGA PIOTROWSKA
23 KRYSTYNA MARIA PRZYBYŁOWSKA
24 DANIEL SZYMON SOKALSKI
25 JAKUB PRZEMYSŁAW STACHULA
26 JOANNA STEMPEL
27 KAMIL KRZYSZTOF TANDEK
28 MAŁGORZATA TORŁOP
29 JERZY JÓZEF TUREK
30 KAMIL TYBURSKI
Wrzeszcz Górny (29 kandydatów/21 mandatów)
1 MAŁGORZATA ANDZEL
2 RYSZARD BEDNARCZYK
3 MICHAŁ PIOTR BŁAUT
4 WOJCIECH CHMIELEWSKI
5 IROLA MARIA FERLIN
6 SYLWIA ZDZISŁAWA FIGURA
7 ALICJA FURTAK-ROZBICKA
8 MACIEJ KAŁAS
9 JERZY TADEUSZ KONIECKI
10 KRZYSZTOF WIESŁAW KOPROWSKI
11 PAWEŁ KOWALIK
12 ARKADIUSZ JANUARY KOWALINA
13 WITOLD JAN KUŹMICKI
14 DOROTA ELŻBIETA MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA
15 ANDRZEJ MARCZYŃSKI
16 MAŁGORZATA ANNA MARMUROWICZ
17 DARIUSZ MILEWSKI
18 GRZEGORZ MOCARSKI
19 KAMIL JULIUSZ POKORA
20 BARBARA POLAKOWSKA
21 ANNA BARBARA PÓŁTORZYCKA
22 GABRIELA MARIA ROSZKOWSKA
23 ANNA KATARZYNA RÓŻYCKA
24 JOANNA SŁAWKOWSKA-MARSZENIUK
25 PIOTR MAREK SMOLNICKI
26 JACEK JÓZEF WARDAK
27 JANINA WIŚNIEWSKA
28 EWA WOŹNA
29 ZBIGNIEW WÓJCIK
Wyspa Sobieszewska (25 kandydatów/15 mandatów)
1 KRZYSZTOF WOJCIECH CHYLIŃSKI
2 MARIOLA EWA CIECHAŃSKA
3 MACIEJ KRZYSZTOF DAMIĘCKI
4 ADAM DĄBROWSKI
5 MAREK WIESŁAW GOŁASZEWSKI
6 KRYSTIAN BARTOSZ KARPYZA
7 MIECZYSŁAW STANISŁAW KAWCZYŃSKI
8 EUGENIUSZ STANISŁAW KOCOŃ
9 PRZEMYSŁAW PIOTR KORZENIOWSKI
10 TADEUSZ MICHALSKI
11 ZDZISŁAW NOWACKI
12 RYSZARD NOWAK
13 JERZY PETRYCZKO
14 MAŁGORZATA MARIA PIĄTKOWSKA
15 MARIUSZ PIEC
16 JAKUB KAROL PRZANOWSKI
17 AGNIESZKA SCHACHTA
18 WŁADYSŁAW SIDORKO
19 RADOSŁAW KAZIMIERZ SMILGIN
20 RAFAŁ GRZEGORZ TOMCZYK
21 ARTUR TRZECIAK
22 DARIUSZ KRZYSZTOF TYMIŃSKI
23 KRZYSZTOF STEFAN WĄSOWSKI
24 BARBARA WIETRZYŃSKA
25 MARCIN KAROL WOJNECKI
Wzgórze Mickiewicza (30 kandydatów/15 mandatów)
1 PIOTR GERHARD ALEKSANDROWICZ
2 IWONA TERESA BESZTERDA
3 KAMIL ANTONI BOGDAN
4 ELŻBIETA JOANNA BUDZISZ
5 JOANNA MARIA BURACZEWSKA
6 BEATA LUCYNA CYBAL-MIKOŁAJEWSKA
7 PRZEMYSŁAW RYSZARD DAGIL
8 JÓZEF MIECZYSŁAW JARZĄBKOWSKI
9 KAZIMIERA ZOFIA JURACZKO
10 ZYGMUNT LUDOMIR JURACZKO
11 BOŻENA BERNADETA KASZUBA
12 STANISŁAW KIERBEDŹ
13 MARCIN JACEK KLONOWSKI
14 KRZYSZTOF PAWEŁ KNITTER
15 EWA ALICJA KOZŁOWSKA
16 LECH ROMAN KOZŁOWSKI
17 ELŻBIETA KUBACKA
18 MAREK BOGDAN KURANT
19 ALEKSANDRA KINGA MATYJAS
20 ELŻBIETA OŻARKÓW
21 JANUSZ ZBIGNIEW OŻARKÓW
22 PAULINA KATARZYNA RĘCZMIN
23 IRENA SAWICKA
24 ADAM ANDRZEJ SUCHANEK
25 MACIEJ ADAM SUCHANEK
26 WOJCIECH MAREK SZEMIEL
27 RYSZARD JERZY ŚLIWA
28 ARTUR STANISŁAW UŁAŚ
29 LEOKADIA WYSOCKA
30 ZDZISŁAW WYSOCKI
Zaspa-Młyniec (16 kandydatów/15 mandatów)
1 BARTOSZ CEZARY BEJM
2 ZBIGNIEW CHUDZICKI
3 MATEUSZ ŁUKASZ CZEKALSKI
4 KRZYSZTOF PIOTR CZUPRYŃSKI
5 MACIEJ KAMIL DUCHNOWSKI
6 EWA ANNA DYK-MAJEWSKA
7 KRZYSZTOF TOMASZ GOLEC
8 RYSZARD KOZŁOWSKI
9 MARIAN KUMISZCZA
10 ARTUR KURDYŁA
11 ŻANETA JOANNA NAROŻNA
12 JAN WAWRZYNIEC OSOWSKI
13 MAŁGORZATA JANINA OSTROWSKA
14 KAMIL STANISŁAW SOŚNIAK
15 AGNIESZKA MARTA WIERZBICKA
16 KRZYSZTOF STANISŁAW ZIMNICKI
Zaspa-Rozstaje (18 kandydatów/15 mandatów)
1 WŁODZIMIERZ PIOTR AMERSKI
2 WIESŁAWA ANNA BĘBENEK
3 BOŻENA ANNA DERENGOWSKA
4 JOLANTA GAŁĘZIOWSKA-MODZELEWSKA
5 ZBIGNIEW STANISŁAW GUZIŃSKI
6 MAGDALENA MARIA HIRSZ
7 ANNA MATYLDA JAKUSZYK
8 JAROSŁAW PIOTR JASIEL
9 ADAM KIERAT
10 ŁUKASZ KORKOSZ
11 ZOFIA MARIA MARCINKOWSKA
12 HALINA MOSKWA
13 JAKUB PUSZKARSKI
14 WOJCIECH ROLCZYŃSKI
15 ROMAN WOJCIECH SIKOROWSKI
16 PIOTR ANDRZEJ SKIBA
17 SZYMON KACPER STACHOWIAK
18 STANISŁAW KAZIMIERZ WIŚNIEWSKI
Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (30 kandydatów/15 mandatów)
1 JOANNA ZOFIA ANGOWSKA
2 DARIUSZ BAGIŃSKI
3 ALICJA HONORATA CHOLEWIUSZ
4 SYLWIA TERESA CISOŃ
5 MAGDALENA ZOFIA DZIK-BOGUCKA
6 STANISŁAW ŁUKASZ FRYZA
7 WIESŁAW GRONOWSKI
8 PIOTR JANKOWSKI
9 ANETA JANKUN
10 RAFAŁ ANDRZEJ JENNER
11 MAGDALENA BOŻENA JĘDRZEJEWSKA
12 GRAŻYNA ELŻBIETA KOKOSZKO
13 JERZY KOLCZYŃSKI
14 KRZYSZTOF TADEUSZ KUŚMIERSKI
15 WITOLD STANISŁAW LIPSKI
16 JAROSŁAW RYSZARD MAKOWIEC
17 ANDRZEJ MALINOWSKI
18 ŁUKASZ MAREK MICHALEWSKI
19 JOANNA JULIA NOWAK
20 PIOTR SEWERYN PAWŁOWSKI
21 PAWEŁ TOMASZ PIASECKI
22 ELŻBIETA FRANCISZKA POTRYKUS
23 SEBASTIAN TOMASZ PRZYBYŁ
24 IRENA KRYSTYNA SKULSKA
25 ELŻBIETA STASIEWICZ
26 JAN STEFAŃCZYK
27 AGNIESZKA MAGDALENA SZCZĘSNA
28 WOJCIECH JERZY WALENDZIAK
29 ANNA KAROLINA WIŚNIEWSKA
30 MARIA TERESA WITKOWSKA
Wybory dzielnicowych radnych w Letnicy
Letnica jest jedyną dzielnicą Gdańska, w której nie zostaną przeprowadzone wybory 24 marca. W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się tam wystarczająca liczba kandydatów z wymaganymi ważnymi głosami poparcia mieszkańców. Mieszkańcy chcą, by wybory odbyły się w innym terminie.
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